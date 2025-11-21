News des Tages am 21.11.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.11.25

Grusel-Fund in München: Spaziergänger entdeckt Frauenleiche!

Ein Passant findet am helllichten Tag eine Leiche im Forstenrieder Park im Landkreis München. Bisher ist unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. „Von der Auffindesituation her können wir ein Gewaltdelikt nicht ausschließen“, erklärte die Polizei in einem Statement gegenüber RTL. Der Fundort wurde schnell abgesperrt, stundenlang haben die Ermittler den Wald abgesucht. Derzeit suchen die Ermittler noch Zeugen. Hinweise werden im Kommissariat 11 beim Polizeipräsidium München (Telefon: 089/2910-0) entgegengenommen.

Brand im Wasserschloss Hardenberg in Velbert

Im Hauptgebäude des Wasserschlosses Hardenberg im nordrhein-westfälischen Velbert hat es gebrannt. Der Dachstuhl ist offenbar einsturzgefährdet – die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile löschen. Ob das Gebäude gerettet werden kann, sei noch unklar. Die Brandursache ist auch noch nicht bekannt. „Der Dachstuhl ist zur Zeit einsturzgefährdet. Die Einsatzkräfte sind sehr betroffen, wir sind zum großen Teil selbst Nevigeser, das ist für uns selbst ein herber Verlust“, sagt Marcel Borowski, Pressesprecher Feuerwehr Velbert, laut der „Tagesschau“.

Bis Minus 15 Grad: Es wird bitterkalt in Deutschland

Der Winter schlägt in Deutschland jetzt richtig zu! Die gute Nachricht: Es wird sehr sonnig. Aber die Werte rauschen dafür in den Keller – sogar bis zu Minus 15 Grad sind möglich. „Der Samstag kommt mit einem Sonne-Wolken-Mix, Schauer gibt es nur selten. In den Küstengebieten liegen die Temperaturen am frühen Morgen bei minus zwei Grad. In den höheren Lagen, etwa im Schwarzwald, sinken sie bis auf minus 15 Grad“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung in der „Bild“-Zeitung. In der kommenden Woche kommt jedoch der Wetterumschwung – dann wird es wieder deutlich milder.