News des Tages am 21.08.25

Die Nachrichten des Tages am 21.08.25

Armee rückt auf Gaza-Stadt vor: Israels Offensive sorgt für Proteste und Kritik

Israel hat die „nächste Phase“ im Gaza-Krieg begonnen. Verteidigungsminister Israel Katz gab grünes Licht für die Mobilisierung von 60.000 Reservisten. Die Offensive sorgt für Empörung und Kritik. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, forderte einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ordnete an, Gaza-Stadt schneller einnehmen zu wollen. „Zeitplan für die Eroberung der letzten Terrorhochburgen und die Niederlage der Hamas“ solle verkürzt werden, wie sein Büro laut der Tagesschau mitteilte. Man bemühe sich um eine sichere Evakuierung für die Zivilbevölkerung.

Nach Floh-Biss in Kalifornien: Camper an Pest erkrankt!

Die letzte große Pest-Epidemie liegt rund 300 Jahre zurück. Die Infektionskrankheit kann aber heute noch vereinzelt auftreten – so auch bei einem Camper in Kalifornien. Ein Bewohner von South Lake Tahoe wurde positiv auf die Pest getestet. „Die Pest kommt in vielen Teilen Kaliforniens vor, besonders in höheren Lagen des El Dorado County“, sagt Kyle Fliflet, kommissarischer Direktor für öffentliche Gesundheit, laut der Bild-Zeitung. Und weiter: „Es ist wichtig, dass sich Menschen und ihre Haustiere im Freien schützen, besonders bei Wanderungen oder Camping in Gebieten mit wilden Nagetieren.“

„Tatort“-Schauspieler Torsten Michaelis ist tot

Der Schauspieler und Synchronsprecher Torsten Michaelis ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Bekannt war er vor allem durch seine Rolle als Chef von Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) im „Tatort“ aus Hannover. „Torsten Michaelis hat als Stefan Bitomsky fünf Jahre lang den ebenso markanten wie autoritären Chef von Tatort-Kommissarin Charlotte Lindholm gespielt, er war in dieser Zeit eine wichtige Komponente dieses erfolgreichen Krimiformats“, erklärte NDR Fiction Chef Christian Granderath. Zudem wirkte er in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen mit. Seine Anfänge hatte er jedoch im Theater.