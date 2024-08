News des Tages am 21.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.08.24

Russische Behörden melden: Drohnen-Angriff auf Moskau!

In der Nacht zu Mittwoch hat die ukrainische Armee offenbar dutzende Drohnen in Richtung Moskau abgefeuert. Es seien elf ukrainische Geschosse abgeschossen worden, die in Richtung Moskau unterwegs waren. Das meldeten die Behörden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass die Luftabwehr 45 unbemannte ukrainische Fluggeräte gestoppt hat. Einige der Drohnen gingen im Bezirk Podolsk nieder.

Kein Sitzplatz trotz Ticket: Airline lässt Jungen (14) einfach am Flughafen sitzen

Als der Flieger der Wizz Air am 10. August in Reykjavik (Island) landete, fehlte ein Passagier – obwohl dieser ein Ticket hatte. Die Airline hat einen 14-Jährigen einfach am Airport stehen lassen. Wie mehrere Medien berichten, habe man dem Jungen am Check-in-Schalter gesagt, dass für ihn an Bord kein Platz mehr sei. Seine Mutter sagte dem britischen Mirror: „Als der Abflug unmittelbar bevorstand wurde klar, dass sie keinen Sitzplatz für ihn haben würden. Und sie haben absolut nichts unternommen, um ihm zu helfen.“ Während der Junge alleine am Flughafen stand, telefonierte seine Mutter abwechselnd mit ihm und dem Flughafenpersonal: „Er war sehr aufgebracht. Ich glaube, es war sehr beängstigend für ihn.“

Kopfschuss an Gleis 9: Mann (27) im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen

Kurz nachdem ein Zug eingefahren ist, fallen an Gleis 9 am Dienstagabend gegen 21 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof mehrere Schüsse. Laut Staatsanwaltschaft näherte sich der Täter von hinten und gab mehrere Schüsse aus einer Pistole ab. Der Täter versuchte danach zu flüchten, aber wurde dann gefasst. „Täter und Opfer sind identifiziert. Weitere Einzelheiten werden wir im Laufe des Tages bekannt geben können“, sagte Polizeisprecher Björn Thies in der Bild-Zeitung.