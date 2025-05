News des Tages am 21.05.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.05.25

Razzia gegen mutmaßliche rechte Terrorzelle

Der Generalbundesanwalt hat Mitglieder der mutmaßlichen rechtsextremistischen Terrorgruppe „Letzte Verteidigungswelle“ festnehmen lassen. Maßnahmen finden in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Hessen und Thüringen statt. Die Mitglieder sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, Anschläge verübt oder geplant zu haben.

Dürre in Deutschland: Wetter-Wende bringt endlich Regen

Im Frühjahr war es extrem trocken in Deutschland. Die Dürre hat Folgen für die Umwelt. Doch nun kommt endlich der Regen – doch dieser ist nicht genug. „Bis einschließlich Sonntag fallen im Norden und vor allem an der Küste fünf bis 20 Liter pro Quadratmeter. Das ist schon einmal positiv, da es dort bisher im Mai besonders trocken war. Recht viel Regen ist auch südlich der Donau und vor allem am Alpenrand zu erwarten: zehn bis 40 Liter pro Quadratmeter. Sonst sind es aber meist nur ein bis zehn Liter“, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von WetterKontor in der Bild-Zeitung.

Eishockey-WM: Deutschland scheidet gegen Dänemark aus

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM das Viertelfinale verpasst. Deutschland verlor am Dienstagabend (20.05.2025) im finalen Gruppenspiel mit 1:2 nach Penaltyschießen (0:0, 1:0, 1:1, 0:0) und ist damit ausgeschieden. „Die Spieler haben alles gegeben, alles investiert“, sagte Bundestrainer Harold Kreis bei MagentaSport. „Sehr frustrierend. Ohne Tor kann man kein Spiel gewinnen“, meinte der Stürmerstar der Ottawa Senators.