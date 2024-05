News des Tages am 21.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.05.24

Nach Kiosk-Explosion: Schwester trauert um Bruder Ada

Am frühen Donnerstagmorgen explodiert ein Kiosk in Düsseldorf-Flingern – seitdem ist Asya Abay (24) in tiefer Trauer. Ihr geliebter Bruder ist an einer Rauchgasvergiftung verstorben. „Mein Bruder, nachdem er ein bisschen älter geworden ist, war er mein bester Freund. Und davor hatte ich wirklich eher das Gefühl, er ist mein Sohn“, beschreibt sie im Interview mit RTL das Verhältnis zu ihrem Bruder. „Eigentlich wollte ich auch am Mittwochabend nach Düsseldorf fahren, weil wir am Freitag auf eine Hochzeit gehen sollten, alle zusammen. Und ich bin die einzige mit dem Führerschein. Aber, ich dachte mir ne, ich gehe am Donnerstag noch zur Arbeit und dann komme ich“, sagt Asya Abay. Das hat ihr wohl das Leben gerettet.

10 Verletzte: Blitzeinschläge am Dresdner Elbufer!

Das Gewitter dauerte kurz, war aber umso heftiger: Am Dresdner Elbufer gab es an Pfingstmontag mehrere Blitzeinschläge. Dabei wurden 10 Menschen verletzt. „Nach ersten Erkenntnissen gibt es vier Schwerverletzte, zwei davon mussten reanimiert werden“, erklärte Feuerwehrsprecher Michael Klahre in der Bild. „Sechs weitere Menschen wurden verletzt, sie klagten unter anderem über Taubheitsgefühle“, heißt es weiter. Bei den Opfern handelt es sich um sieben Männer und drei Frauen im Alter von 26 bis 47 Jahren. Die zwei Menschen, welche wiederbelebt werden mussten, sind bereits blau angelaufen, als die Retter eintrafen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

In Berliner Studentenwohnheim: E-Bike-Akku setzt Wohnung in Brand

Inferno in einer Berliner Wohnung in der Nacht zum Dienstag! In einem Studentenwohnheim im Stadtteil Lichtenberg stand eine Wohnung plötzlich in Flammen. Schuld war offenbar ein defekter Akku eines E-Bikes. Der Bewohner sowie die Nachbarn konnten sich in Sicherheit bringen und versammelten sich vor dem Gebäude, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. „Immer häufiger haben wir Brände, die durch solche Akkus ausgelöst werden“, sagte Sprecher Feuerwehrsprecher Rolf Erbe dem Blatt.