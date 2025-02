News des Tages am 21.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.02.25

Neuer Umfrage-Hammer kurz vor der Bundestagswahl

Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat das ZDF eine neue Umfrage veröffentlicht – und die hat es in sich. Demnach kommt die Union nur noch auf 28 Prozent, die AfD liegt mit 21 Prozent dahinter. Es folgen die SPD mit 16 Prozent sowie die Grünen mit 14 Prozent. Die Linke kommt auf 8 Prozent und dürfte demnach definitiv im Bundestag vertreten sein. FDP und BSW erreichen jeweils 4,5 Prozent und dürften damit nicht in den Bundestag einziehen. „Wir messen an vielen Stellen Veränderungen“, sagt ZDF-Wahlexperte Stefan Leifert. Als einziges Zweierbündnis wäre eine Koalition aus CDU/CSU mit SPD möglich – jedoch nur hauchdünn.

Wut in Israel! Hamas übergibt falsche Leiche

Die Hamas sollte eigentlich die Leichen von Shiri Bibas und ihrer kleinen Söhne Kfir und Ariel übergeben. Doch statt ihrer Mutter liegt eine falsche Leiche im Sarg. „Dies ist eine anonyme, nicht identifizierte Leiche“, teilte Israels Armee in der Nacht nach forensischen Untersuchungen mit. „Wir fordern, dass die Hamas Schiri mit allen anderen unserer Geiseln zurückgibt“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Dies ist ein neuer Tiefpunkt, ein Übel und eine Grausamkeit, die ihresgleichen sucht“, schrieb Israels UN-Botschafter Danny Danon auf der Plattform X. Und weiter: „Der Staat Israel fordert eine klare und unmissverständliche Verurteilung dieses abscheulichen Verbrechens und eine klare und sofortige Forderung nach der Rückkehr von Shiri zu ihrer Familie.“

Klinik vertauscht Embryo: Frau bringt falsches Kind zur Welt

Für Krystena Murray aus Savannah (US-Bundesstaat Georgia) sollte es der schönste Moment im Leben werden. Doch als sie ihr Kind nach der Geburt sieht, hat dies keinerlei Ähnlichkeit mit ihr. Sie wollte unbedingt ein Kind – da ihr ein Partner fehlt, nimmt sie den Kontakt zu einer Fruchtbarkeitsklinik auf. Dann hat die Frau tatsächlich einen geeigneten Samenspender gefunden und bringt später ihr Kind auf die Welt. „Als ich meinen Sohn das erste Mal sah, dachte ich wie jede Mutter: wunderschön und buchstäblich das Beste, was ich je gesehen hatte. Aber es war auch sofort klar, dass er Afroamerikaner war. […] Mein zweiter Gedanke war: Was ist passiert? Haben sie den Embryo oder das Sperma vertauscht?“, erinnert sich Krystena Murray laut dem Sender NBC News. Dennoch nimmt sie ihn mit nach Hause und kümmert sich liebevoll um ihn – ein DNA-Test später brachte jedoch Gewissheit, dass es sich nicht um ihr Kind handelt. Dann wurde klar: Die Klinik hat den Embryo vertauscht. Was mit ihren eigenen befruchteten Eizellen passiert ist, weiß sie bis heute nicht.