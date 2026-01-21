News des Tages am 21.01.26

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.01.26

Karl-Theodor zu Guttenberg warnt vor Trump-Invasion auf Grönland

Der ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hält es für möglich, dass Donald Trump Grönland militärisch angreift. „Bei diesem Mann ist überhaupt nichts auszuschließen“, sagte der ehemalige Verteidigungsminister in der TV-Sendung „maischberger“. Europa muss sich jetzt gegen den US-Präsidenten behaupten und „die richtige Sprache finden“, warnte er. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos kommt es heute zum Zusammentreffen der Europäer mit dem US-Präsidenten. Am Nachmittag soll er eine Rede halten.

Erneut tödliches Zugunglück in Spanien

Drei Tage nach dem schweren Zugunglück in Spanien mit 40 Todesopfern ist es in dem Land erneut zu einem Unfall auf den Schienen gekommen. Dabei starb in Katalonien im Nordosten des Landes der Lokführer. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Demnach war eine Stützmauer während eines heftigen Sturms mit starkem Regen auf die Gleise gestürzt – dabei wurde der Zug getroffen. Wegen des starken Sturms „Harry“ mit Windgeschwindigkeiten bis zu 80 Kilometer pro Stunde und heftigen Niederschlägen wurde von den Wetterdiensten die Alarmstufe Rot ausgerufen.

U-Bahn entgleist mit hoher Geschwindigkeit in Hamburg

Am Bahnhof Billstedt ist gegen 18 Uhr ein Zug der Hamburger Hochbahn im Kehrgleis auf einen Prellbock gekracht. Aufgrund des Aufpralls entgleisten drei Wagen der Linie U2. Der Bahnverkehr zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg wurde daraufhin eingestellt. Nach Angaben der Hochbahn kam es vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit zu dem Unfall, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.