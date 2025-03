News des Tages am 20.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.03.25

Annalena Baerbock: Neuer Job in den USA

Annalena Baerbock ist nach der verlorenen Wahl in wenigen Wochen ihren Posten als Außenministerin los. Der Job ist weg und auch ihre Ehe ist vor einigen Monaten gescheitert. Nun zieht es die ehemalige Außenministerin offenbar nach New York. Die 44-Jährige will zu den Vereinten Nationen wechseln. Die Grünen-Politikerin soll von der UN-Generalversammlung Anfang Juni gewählt werden und im September ihr einjähriges Amt antreten. Eigentlich sollte Top-Diplomatin Helga Schmid den Job bekommen. Doch nun hat sich Annalena Baerbock den Job gekrallt – Potsdam kehrt sie damit den Rücken und wagt somit einen Neuanfang in New York.

Angst vor Anschlägen: Erste Volksfeste abgesagt

Die ersten Volksfeste und sogar Veranstaltungen wie Flohmärkte und Osterfeuer werden jetzt abgesagt. Der Grund ist eine Bedrohungslage durch Terroristen. Frust in Lage (35.000 Einwohner/ NRW): Die traditionelle Frühjahrskirmes in dieser Woche wurde abgesagt, da die Sicherheitsmaßnahmen laut der Bild-Zeitung nicht zu stemmen sind. Auch das Kirschblütenfest im April in Marburg (Hessen) wird nicht stattfinden. Auch das beliebte Bölschefest im Mai in Berlin-Friedrichshagen soll nicht stattfinden. Au Angst vor Anschlägen wird auch das Osterfeuer in Berlin-Frohnau ausfallen.

Formel-1-Legende Eddie Jordan (76) tot

Eddie Jordan ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der irische Rennfahrer hatte 2024 seine Erkrankung an Prostata- und Blasenkrebs öffentlich gemacht. „Wir sind tief betrübt über den plötzlichen Tod von Eddie Jordan. Mit seiner unerschöpflichen Energie hat er es immer verstanden, die Menschen zum Lächeln zu bringen und dabei stets authentisch und brillant zu bleiben. Eddie war ein Protagonist einer Ära der Formel 1 und wir werden ihn sehr vermissen. In diesem Moment der Trauer sind meine Gedanken und die der gesamten Formel-1-Familie bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, erklärte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem Statement.