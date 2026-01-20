News des Tages am 20.01.26

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.01.26

24 Stunden Streik! Jetzt drohen Endlos-Staus

Ein Streik im Norden legt heute wichtige Tunnel-Zentralen lahm. Verdi ruft gut 14.000 Beschäftigte der Autobahn GmbH des Bundes und viele tausend Beschäftigte der Straßenbetriebe der Länder zum Arbeitskampf auf. In Hamburg startete die Gewerkschaft am Montagabend um 18 Uhr den 24-Stunden-Ausstand. Der Elbtunnel soll wegen des Warnstreiks nur eingeschränkt befahrbar sein. In Ostfriesland ist die Jann-Berghaus-Brücke über die Ems in Leer zwischen 6.00 Uhr und 23.00 Uhr vollständig gesperrt. Auch in der Wesermarsch kommt es zu massiven Einschränkungen. Die Gewerkschaft begründet die Arbeitsniederlegungen mit dem „zähen bis inakzeptablen Verlauf“ der Tarifverhandlungen. Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt pro Monat, mindestens jedoch 300 Euro.

Telefonische Krankschreibung vor dem Aus?

Der Krankenstand in Deutschland sei zu hoch, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung überprüfen. So soll Missbrauch ausgeschlossen werden, wie die CDU-Politikerin gegenüber dem „Tagesspiegel“ sagt. „Genau das werden wir angehen und die aktuellen Regelungen auf den Prüfstand stellen. Wir brauchen praktikable Lösungen“, sagte Nina Warken. Bei den durchschnittlich 14,5 Krankentagen seien die kurzfristigen Krankmeldungen noch gar nicht dabei, so Friedrich Merz: „Wenn die einbezogen würden, dann läge die Zahl noch deutlich höher. Und damit ist der Krankenstand im Durchschnitt in den Unternehmen in Deutschland zu hoch.“

TV-Hammer: Kaulitz-Brüder übernehmen „Wetten, dass ..?“

Show-Hammer beim ZDF! Mit einem kryptischen Post brachte der Sender die Gerüchteküche zum brodeln. Bill und Tom Kaulitz sollen den TV-Klassiker „Wetten, dass..?“ übernehmen. „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt! Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord? Habt ihr noch einen Vorschlag?“, hieß es in einer Werbung am Hamburger Hauptbahnhof, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Und auch ein Sendetermin steht bereits fest: Die Neuauflage der Show, die zuletzt Thomas Gottschalk moderierte, soll am 5. Dezember 2026 im ZDF ausgestrahlt werden. Am Konzept der Sendung soll sich nichts ändern.