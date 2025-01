News des Tages am 20.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 20.01.25

Strabag-Chef (44) starb bei Fastenkur in Privatklinik

Strabag-Chef Klemens Haselsteiner starb völlig unerwartet am Freitag im Alter von gerade einmal 44 Jahren. Bei seinem Tod war er Kur-Patient der Privatklinik „Die Schrothkur“ im idyllischen Obervellach in Kärnten. „Medizinisch gesehen hatten wir keine Chance“, sagte der Leibarzt der Familie Hasel­steiner, Dr. Rainer Schroth der Kleinen Zeitung. „Er ist an einer Aneurysma-Blutung verstorben, da kommt jede Hilfe zu spät“, so der Mediziner weiter.

TikTok in den USA wieder erreichbar

Der Tiktok-Blackout in den USA währte nur kurz: Inzwischen ist die App wieder erreichbar. Die Betreiber der Video-App haben sie nach rund zwölf Stunden wieder eingeschaltet. Kurz zuvor hatte Trump erklärt, den auf Grundlage eines Gesetzes beschlossenen TikTok-Bann aussetzen zu wollen. Damit will er der in China ansässigen Muttergesellschaft von TikTok mehr Zeit geben, einen Käufer zu finden. Wenn das nicht der Fall ist, droht der Videoplattform ein dauerhaftes Verbot in den USA.

Kulturhauptstadt: Bundespräsident Steinmeier würdigt Chemnitz als Stadt der Umbrüche

Mit einem Straßenfest und viel Prominenz ist Chemnitz ins Kulturhauptstadtjahr gestartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe die Stadt gewürdigt, welche „Herausforderungen gemeistert“ und „Umbrüche erlebt“ hat. „Allein die zweifache Umbenennung – 37 Jahre lang Karl-Marx-Stadt, dann wieder Chemnitz – steht sinnbildlich für die Erschütterung von Gewissheiten, für Brüche und Neuanfänge“, erklärte er in seiner Rede am Samstag. Chemnitz habe aber auch „bittere Erfahrungen mit Extremismus“ gemacht.