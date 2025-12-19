Connect with us

    News des Tages am 19.12.25

    KUKKSI NEWSFLASH
    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 19.12.25

    90 Milliarden Euro für Kiew: EU einigt sich auf Kredit für die Ukraine

    Die Ukraine erhält von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder geeinigt. „Wir werden die russischen Vermögenswerte eingefroren lassen, bis Russland die Ukraine entschädigt hat“, erklärte Friedrich Merz. „Und wir behalten uns ausdrücklich vor: Sollte Russland keine Entschädigung leisten, werden wir – in völliger Übereinstimmung mit dem Völkerrecht – die russischen Vermögenswerte für die Rückzahlung heranziehen“, so der Bundeskanzler weiter.

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 23.06.25

    Bundestagswahl: BSW scheitert mit Antrag zur Neuauszählung

    Das BSW ist bei der vergangenen Bundestagswahl nur mit wenigen Tausend Stimmen an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Eine Neuauszählung wurde vom Bundestag jedoch endgültig abgelehnt. Der Justiziar der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, betonte: „Es gab keine Wahlfehler, es gab keine Zählfehler, die eine Neuauszählung begründen könnten.“ Laut amtlichem Endergebnis hatte das BSW bei der Wahl 4,981 Prozent der Zweitstimmen erhalten. 9.529 Stimmen fehlten, um den Einzug in den Bundestag zu schaffen. Wäre das BSW mit in den Bundestag eingezogen, hätte die schwarz-rote Koalition von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Mehrheit mehr.

    US-Rennfahrer und Familie sterben bei Flugzeugabsturz

    Der Ex-Nascar-Rennfahrer Greg Biffle ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Auch seine Ehefrau sowie seine zwei Kinder sind dabei verstorben. In ihren letzten Lebensminuten griff seine Frau zum Handy und schrieb ihrer Mutter. „Sie schrieb mir aus dem Flugzeug und sagte: ‚Wir stecken in Schwierigkeiten.‘ Und das war’s“, sagt Cristinas Mutter Cathy unter Tränen dem Magazin „People“. Warum die Maschine im Landeanflug abstürzte – unklar.

