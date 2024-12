News des Tages am 19.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.12.24

Lebensmittelaufsicht warnt vor Dubai-Schokolade

Dubai-Schokolade ist nicht nur in aller Munde, sondern jetzt auch im Visier der Lebensmittelkontrolleure. „In acht von acht Proben wurden Kontaminanten, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett festgestellt. Die geringe Probenanzahl ist noch kein Trend, aber die Ergebnisse sind sehr bedenklich und haben uns veranlasst, ein landesweites Sonderprogramm zu starten, um die landesweiten Angebote an ,Dubai-Schokolade‘ zu überprüfen und unter die Lupe zu nehmen“, sagte Minister Peter Hauk (CDU) laut der Bild-Zeitung. In einer Probe mit ,Pistazienfüllung‘ wurden hohe Anteile an Schimmelpilzgiften (Mykotoxine) festgestellt. In mehreren Proben wurde zudem Fremdfett statt echter Schokolade festgestellt. Auch Martin Schambeck vom Landesbetrieb Hessisches Landeslabor warnt: „Aktuell können wir aus der örtlichen Lebensmittelüberwachung auf eine Probe Dubai-Schokolade aus dem Herkunftsland Türkei verweisen. Die Probe wurde aus einem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft durch das Amt für Verbraucherschutz des Main-Taunus-Kreises entnommen, im Landesbor untersucht und wegen Kennzeichnungsmängeln beanstandet.“

TV-Duelle vor der Bundestagswahl: „Sender entscheiden, wen sie einladen“

Im Streit um die von ARD und ZDF geplanten TV-Duelle meldet sich Unions-Kanzlerkandidat Merz zu Wort: Er würde mit allen diskutieren. Zuvor hatte Grünen-Kandidat Habeck ein Duell mit AfD-Kandidatin Weidel abgelehnt. „Ich gehe keiner Diskussion um den notwendigen Politikwechsel in Deutschland aus dem Weg, auch nicht mit weiteren ‚Kanzlerkandidaten‘ anderer Parteien“, sagte er laut der ARD. „Es liegt an den TV-Sendern zu entscheiden, wen sie einladen“, so der Politiker weiter.

Verdächtiger Koffer im Kassenbereich! Obdachloser löst Großeinsatz bei Rewe aus

Ein verdächtiger Koffer in einem Rewe-Markt in Köln hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Filiale wurde daraufhin gesperrt – kurze Zeit später gibt es Entwarnung. Ein Obdachloser hatte den Markt betreten und platzierte seinen Koffer im Kassenbereich – kurze Zeit später hat er den Supermarkt ohne dem Koffer wieder verlassen. Die Mitarbeiter riefen die Polizei, danach wurde die Filiale geräumt. Es ist bereits der dritte herrenlose Koffer, der in Köln innerhalb von fünf Tagen entdeckt wird.