News des Tages am 19.11.25

Die Nachrichten des Tages am 19.11.25

Vereint mit Mutter und Hund: Der letzte Wunsch der Kessler-Zwillinge wird nicht erfüllt

Alice und Ellen Kessler wollen nach ihrem Tod in einer Urne mit der Asche ihrer Mutter und ihres Hundes bestattet werden. Das könnte jedoch aufgrund des deutschen Rechts schwierig werden. „Im Tode vereint. So hätten wir es gern. Und so haben wir es auch testamentarisch verfügt“, sagte Ellen Kessler im Jahr 2024 in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Die beiden Frauen sind im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Zwillinge haben „begleitete Sterbehilfe“ in Anspruch genommen, wie die „Bild“ berichtete. Die Karriere der Kessler-Zwillinge begann im Jahr 1955 mit dem Film „Solang’ es hübsche Mädchen“. Danach folgten viele weitere Produktionen.

Bundeskabinett: Ukrainer sollen weniger Unterstützung bekommen

Die Bundesregierung will Änderungen für Geflüchtete aus der Ukraine beschließen. Union und SPD sind sich einig, dass Ukrainer weniger Unterstützung erhalten sollen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat dieses Ziel noch einmal bekräftigt: „Das haben wir verabredet, dass die rauskommen aus diesem sogenannten Bürgergeld und ins Asylbewerberleistungsgesetz gehen.“ Demnach sind künftig nicht mehr die Jobcenter zuständig, sondern andere Behörden wie Sozialämter. Zuletzt hatten rund 700.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Anspruch auf Bürgergeld.

Bund will bessere Versorgung von Long-Covid-Betroffenen

Zu wenig Wissen und kaum Forschung: Die Versorgung von Long-Covid-Patientinnen und -Patienten soll verbessert werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) haben dazu eine Initiative ins Leben gerufen. „In ihrem Alltag zu helfen, sie zu unterstützen, Ärzte mehr zu sensibilisieren und auch schon jetzt dort, wo es geht, Medikamente zuzulassen, die es für andere Krankheiten schon gibt“, erklärte Nina Warken im ARD-„Morgenmagazin“. Symptome von Long Covid sind eine starke Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit über einen langen Zeitraum.