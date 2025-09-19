News des Tages am 19.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.09.25

Künftig 63 Euro: Deutschlandticket wird teurer

Nach monatelangem Ringen ist die Entscheidung gefallen. Das Deutschlandticket wird ab Januar teurer. Fahrgäste müssen demnach künftig 63 Euro blechen. Erst zum Jahresanfang war der Preis von 49 auf 58 Euro angehoben worden. Und nun wird das Deutschlandticket schon wieder teurer: Ab Januar werden dafür monatlich 63 Euro fällig. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder geeinigt. Die Finanzierung des Deutschlandtickets sorgte schon länger für Zündstoff. Bund und Länder schießen jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr dazu und stritten zuletzt über eine Erhöhung des Betrags, wie die Bild-Zeitung berichtet. Auch die Kostenerstattung an die Verkehrsbetriebe in den Kommunen bleibt ungerecht. Die langfristige Verteilung der Gelder bleibt ungeklärt, nachdem das Deutschlandticket im Jahr 2023 kurzfristig eingeführt wurde. Insgesamt hat die Deutsche Bahn mehr Tickets verkauft, als lokale Verkehrsverbunde.

Apotheken schlagen Alarm! Drohen uns schon wieder Medikamenten-Engpässe?

Der Herbst steht in den Startlöchern – und damit auch die Erkältungs- und Infektionszeit! Drohen nun aber wieder Medikamenten-Engpässe? Die Apothekenbranche beklagt erneut unzureichende Vorkehrungen gegen Lieferengpässe, wenn Patienten bestimmte Präparate benötigen. Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, sagte in der Bild am Sonntag: „Auch in diesen Winter gehen wir sehr schlecht vorbereitet.“ Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gibt in der dpa jedoch Entwarnung: „Ich kann die Sorgen der Menschen verstehen, angesichts der Situation in den vergangenen Jahren. Aber ich kann beruhigen: Die Versorgung mit Arzneimitteln ist gewährleistet.“

Oktoberfest-Steak sprengt den Preis-Rekord

Ein Steak für über 400 Euro – das Oktoberfest macht’s möglich! „Das Stockyard Fleisch bietet ein besonders volles Geschmackserlebnis“, heißt es auf der Karte von Käfers Wiesn-Schänke. Wirt Michael Käfer erklärt in der Bild-Zeitung: „Von dem Stück werden bis zu 5 Personen satt. Es ist 1200 Gramm schwer. Wenn man das umrechnet, kommt ein Preis pro Person von 82 Euro raus. Das können Sie auch in einem guten Steak-Haus dafür ausgeben.“ Und weiter: „Das Fleisch vom Wagyu-Rind ist schon sehr wertvoll, die Zubereitung nicht einfach. Es wird bei einer Kerntemperatur von 56 Grad gegrillt. Das braucht seine Zeit. Und ein solches Steak hat einfach seinen Preis.“