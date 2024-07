News des Tages am 19.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.07.24

Chaos zum Ferienstart: Keine Starts und Landungen am BER

Am Flughafen BER sind keine Starts und Landungen am Freitagmorgen möglich. „Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung. Der Flugbetrieb ist bis 10 Uhr eingestellt“, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Hintergrund sind offenbar massive technische Probleme, wie der RBB berichtet. Es könnte sich womöglich um ein WELTWEITES Problem handeln. Denn die BBC berichtet, dass auch am Airport in Sydney keine Starts und Landungen möglich sind. Der Nachrichtendienst Sky News ist offline, bei McDonald’s in Japan mussten wegen eines Systemausfalls ein Großteil der landesweiten Filialen schließen.

Donald Trump spricht über Attentat

In einer ersten Rede nach dem Attentat auf Donald Trump hat er sich ausführlich dazu geäußert. „Die Musik spielte laut, die Kampagne lief gut. Jeder war glücklich. Ich fing an zu erzählen, über das Migranten-Thema an der Grenze. Hinter mir und rechts war ein großer Bildschirm, der Zahlen zur Migration gezeigt hat“, sagte der Republikaner. Und weiter: „Um sie zu sehen, habe ich meinen Kopf nach rechts gedreht. Ich hörte ein Zischen und habe gefühlt, dass mich etwas am rechten Ohr getroffen hatte. Ich dachte: Was war das? Es konnte nur eine Kugel sein. Ich führte meine Hand ans rechte Ohr und merkte Blut! Ich wusste direkt, dass wir angegriffen werden. Weitere Kugeln flogen durch die Luft. Der Secret Service hat Mut bewiesen. Sie sind großartige Menschen. Sie haben sich auf mich gestürzt, um mein Leben zu schützen. In diesem Moment hatte ich Gott an meiner Seite. Das habe ich gespürt.“

Massive Drohungen: Stalker von Taylor Swift festgenommen

Derzeit gibt Megastar Taylor Swift drei Konterte in Gelsenkirchen. Die Polizei hat einen Stalker festgenommen – der Mann bleibt so lange in Haft, bis die Sängerin abgereist ist. „Der Verdächtige bleibt so lange in Gewahrsam, bis Frau Swift Nordrhein-Westfalen ganz sicher verlassen hat“, sagt ein Polizeisprecher laut der Bild-Zeitung. Er sei nicht der erste Stalker von Taylor Swift. „Die Drohungen gegen ihr Leben sind so hartnäckig geworden, dass ihr Sicherheitsteam an den Veranstaltungsorten, an denen sie auftritt, Gesichtserkennungssoftware installiert hat, um ihre Stalker gezielt von ihren Fans zu unterscheiden“, sagte Moderator Jake Brennan schon im Januar 2022 in seinem Podcast „Disgraceland“.