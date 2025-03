News des Tages am 19.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.03.25

SPD-Politiker fordern Rückzug von Parteichefin Saskia Esken

Nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl werden innerhalb der Partei personelle Konsequenzen gefordert. Die Sozialdemokraten fordern Co-Chefin Saskia Esken zum Rücktritt auf. „Für die Genossin Esken sehe ich eigentlich keine weiteren Aufgaben in der Parteiführung, die letztlich für die SPD auch Fortschritt und Mehrwert bringen könnte“, sagte der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung dem Tagesspiegel. Er plädierte dafür, dass Co-Parteichef Lars Klingbeil alleine an der Spitze stehen soll. Er führte weiter aus: „Ich glaube, dass die SPD mit der Stärkung von Lars Klingbeil durch den gleichzeitigen Partei- und Fraktionsvorsitz einen ersten richtigen, wichtigen Schritt gegangen ist.“

BVG-Streik läuft – Nahverkehr in Berlin steht zwei Tage still

Pendler in Berlin brauchen bis zum Freitag starke Nerven. Denn die BVG wird zwei Tage lang bestreikt – es verkehren demnach keine Busse, Straßenbahnen oder U-Bahnen. Lediglich einige Busse, die von Subunternehmen im Auftrag der BVG betrieben werden, fahren weiterhin. „Wie angekündigt, läuft der Berufsverkehr heute wesentlich zäher als üblich“, teilte die Verkehrsinformationszentrale auf X mit. Die S-Bahn und die Regionalbahnen werden jedoch fahren, da sie entweder von der Deutschen Bahn oder anderen Unternehmen betrieben werden. Der Streik läuft seit Mittwoch 3 Uhr und dauert noch bis Freitag 3 Uhr an.

Nach Tod von AnNa R.: Rosenstolz wieder Platz 1 der Charts

Der Tod von AnNa R. hat die Musikszene erschüttert. Nun stürmt Rosenstolz erneut die Charts – trauriger Anlass ist der Tod der Musikerin. 24 Lieder von Rosenstolz schafften nur Stunden nach Bekanntwerden der Todesnachricht den Sprung zurück in die Top100 der iTunes-Charts. Und auch auf anderen Plattformen kletterten die Songs nach oben. Unterdessen gibt es neue Details zu ihrem Tod: Ein Bekannter soll den Notruf gewählt haben. „Es gab einen telefonischen Kontakt mit einem Bekannten, wohl vergangenen Mittwoch und man hat sich wohl dann besprochen, am Sonntag noch einmal zu telefonieren“, sagte Oberstaatsanwalt und Pressesprecher Sebastian Büchner gegenüber RTL. „Sie ist dann am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in ihrer Wohnung aufgefunden worden“, heißt es weiter.