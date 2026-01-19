News des Tages am 19.01.26

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.01.26

Donald Trump will „die totale Kontrolle über Grönland“

Donald Trump hat einen Brief an Norwegens Premier Jonas Gahr Støre geschrieben. Darin droht der US-Präsident: „Die Welt ist nicht sicher, solange wir nicht die vollständige und totale Kontrolle über Grönland haben.“ Weiter schreibt Donald Trump: „Dänemark kann dieses Land weder vor Russland noch vor China schützen, und warum haben sie überhaupt ein ‚Eigentumsrecht‘ daran? Es gibt keine schriftlichen Dokumente – lediglich die Tatsache, dass dort vor Hunderten von Jahren ein Boot gelandet ist. Aber auch wir hatten Boote, die dort gelandet sind.“ Auf seiner Plattform Truth Social hatte der US-Präsident am Sonntagabend bereits heftig gegen Dänemark gepoltert: „Die Nato sagt Dänemark seit 20 Jahren: ‚Ihr müsst die russische Bedrohung von Grönland fernhalten.‘ Leider war Dänemark nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Jetzt ist es an der Zeit, und es wird erledigt werden!!!“

Zugunglück in Spanien: Fatale Kollision auf gerader Strecke

Bei einer Kollision von zwei Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien sind mindestens 39 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. „Plötzlich war alles dunkel, ich saß hinten im Waggon, alles hat sich gedreht, ich wusste nicht mehr wo ich war, die Leute haben geschrien und die Koffer fielen auf uns“, berichtet eine Frau im spanischen Fernsehen. Eine andere berichtet: „Meine Tochter hat mich weinend angerufen und mir gesagt, der Zug sei entgleist. Sie sprach von einer Katastrophe, von vielen Toten und dass sie sich selbst aus dem Waggon befreien musste und dazu das Fenster zerschlagen musste.“ Der spanische Verkehrsminister Oscar Puente sprach von einem „fatalen Zufall“. Demnach entgleisten die hinteren Wagen des Zuges von Málaga Richtung Madrid – genau in dem Moment, als ein Zug aus der Gegenrichtung kam.

Tote bei Waldbränden in Chile

In der Mitte und im Süden in Chile sind Waldbrände ausgebrochen. Mindestens 18 Menschen starben, Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. „Die Evakuierungsaufforderungen sind entscheidend. Es ist wichtig, dass die Menschen diese befolgen, sobald sie sie erhalten, insbesondere aufgrund der Art und Weise, wie sich das Feuer entwickelt“, sagte Sicherheitsminister Luis Cordero laut Medienberichten. Der chilenische Präsident Gabriel Boric rief im Biobío-Gebiet sowie in der benachbarten Region Ñuble den Katastrophenzustand aus.