News des Tages am 18.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.09.25

Äußerungen nach Kirk-Mord: Jimmy-Kimmel-Show wird vorerst abgesetzt

Die US-Late-Night Show „Jimmy Kimmel Live“ hat Millionen Zuschauer. Der Sender ABC setzt das Format jedoch vorerst ab. Hintergrund sind Äußerungen von Jimmy Kimmel in Zusammenhang mit dem Mord an Charlie Kirk. „Herr Kimmels Kommentare zum Tod von Herrn Kirk sind in einer kritischen Phase unseres nationalen politischen Diskurses beleidigend und unsensibel“, heißt es in einem Statement der Produktionsfirma. Donald Trump freute sich, dass der Moderator abgesetzt wurde. „Tolle Neuigkeiten für Amerika. […] Glückwunsch an ABC, dass sie endlich den Mut hatten, das zu tun, was getan werden musste“, teilte der US-Präsident mit.

Infektionszahlen steigen! Bekommen wir einen weiteren Corona-Herbst?

Es wird wieder kälter und schon schießen die Corona-Infektionen wieder in die Höhe. „In den letzten Wochen zeigte sich in allen Systemen eine Zunahme der SARS-CoV-2-Aktivität, ausgehend von einem niedrigen Niveau“, heißt es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI), wie n-tv meldet. Diese Entwicklung überrascht den Medizinjournalisten Christoph Specht nicht wirklich. „Corona ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden immer mit dem Virus zu tun haben“, erklärte der Experte gegenüber dem Nachrichtensender. Viele Menschen bringen das Virus vor allem aus dem Urlaub mit: „Gerade in den Hochburgen zirkuliert Corona auch im Sommer, da dort viele Menschen zusammenkommen.“

Junge (9) bei Pyro-Show schwer verletzt

Schreckliches Ende einer Pyro-Show: Ein Kind ist am Rande des Drittligaspiels von Hansa Rostock gegen 1860 München (2:1) schwer verletzt worden. Nach dem Abpfiff kam es zu einer genehmigten Choreografie für die alten Flutlichtmasten. Dabei kam auch Pyrotechnik zum Einsatz. Ein noch brennendes Stück Pyrotechnik auf das Stadiondach geworfen. Das Material ist geschmolzen und fiel schließlich in den Besucherbereich, wie der NDR berichtet. Ein Junge sowie weitere Personen wurden dabei getroffen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.