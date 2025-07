News des Tages am 18.07.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.07.25

Extremsportler Felix Baumgartner ist tot

Der Extremsportler Felix Baumgärtner, welcher mit seinem Sprung aus der Stratosphäre berühmt wurde, ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Der Österreicher war am Donnerstag im Badeort Porto Sant’Elpidio an der Adria abgestürzt. Laut Medienberichten könnte er einen Herzstillstand erlitten haben und deshalb die Kontrolle über sein Fluggerät verlor. Der langjährige Partner Red Bull habe sich in einem Statement geäußert: „Danke, Felix. Danke, dass du warst, wie du warst. […] Du hast stets die größten Herausforderungen gesucht – und sie dann mit Akribie, Verstand, unermüdlicher Genauigkeit und einer ordentlichen Portion Mut gemeistert.

Prof. Frauke Brosius-Gersdorf: Was steht im zweiten Plagiats-Gutachten?

Im Streit um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf (54) zur Bundesverfassungsrichterin hat die SPD-Kandidatin jetzt das „Kurzgutachten“ einer Rechtsanwaltskanzlei in Stuttgart vorgelegt. Demnach seien die Plagiatsvorwürfe unbegründet. Zwar gebe es Übereinstimmungen zwischen der Doktorarbeit der Richterin und einer Habilitationsschrift ihres Ehemannes Hubertus, wie die Bild-Zeitung schreibt. In dem Gutachten heißt es jedoch: „Diese begründen weder einen Plagiatsvorwurf noch stellen sie die Wissenschaftlichkeit der Arbeiten sowohl von Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf als auch von Herrn Prof. Dr. Hubertus Gersdorf infrage.“

LSVD+-Sprecherin: „Alice Weidel ist ein Beispiel für ein politisches Feigenblatt“

Michelle Kortz, Teil des Bundesvorstandes des LSVD+, kritisiert die queerfeindliche Politik der AfD. „Alice Weidel ist ein Beispiel für ein politisches Feigenblatt, um davon abzulenken, wie queer- und frauenfeindlich die Politik der AfD ist. Die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einzelner Personen ändert nichts an der diskriminierenden und queerfeindlichen Grundhaltung der Partei“, sagt die Sprecherin im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Keine queere Person, kein schwuler Mann und keine lesbische Frau werden durch die AfD, die aktiv an der Abschaffung ihrer Rechte arbeitet, irgendeine Art von Schutz erfahren. Entsprechende ‚Versprechen‘ werden von der AfD nur ausgesprochen, wenn sie dabei verschiedene Gruppen gegeneinander ausspielen kann. Mit der Realität der Politik der AfD hat das jedoch nichts zu tun“, so Michelle Kortz weiter. Das komplette Interview gibt es hier.