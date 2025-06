News des Tages am 18.06.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.06.25

Israel greift größten Schatz der Mullahs an: Droht ein neuer Krieg ums Öl?

Nach den israelischen Angriffen auf Irans Atomanlagen und Luftabwehr steht die Welt am Rande einer neuen Krise. Teheran droht offen, die Straße von Hormus zu blockieren – es handelt sich dabei um einer der wichtigsten Öl-Routen weltweit. „Der Konflikt läuft gerade heiß“, warnt Außenhandels-Expertin Samina Sultan in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Öl ist extrem wichtig für das Funktionieren der Weltwirtschaft. Entsprechend gefährlich ist es, wenn die Versorgung stockt. Es besteht ein militärisches Eskalationspotential.“ Handelsexperte Gerrit Heinemann sieht die Lage ebenfalls kritisch: „Öl bleibt auf lange Sicht der Schmierstoff der Weltwirtschaft. Sobald die Versorgung ins Stocken gerät, geraten Wohlstand und Frieden in Gefahr.“

Indonesien streicht Flüge: Vulkan auf Ferieninsel bricht aus!

Auf der Ferieninsel Flores im Osten von Indonesien ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ausgebrochen. Die Behörden haben die höchste Warnstufe ausgerufen. Zahlreiche Flüge mussten zudem gestrichen werden. „Aufgrund der vulkanischen Aktivität des Lewotobi Laki-Laki wurden mehrere Flüge am Flughafen I Gusti Ngurah Rai gestrichen”, erklärte der Flughafenbetreiber Angkasa Pura Indonesia laut der Nachrichtenagentur AFP. Die Vulkanologiebehörde rief Anwohner und Touristen dazu auf, eine Sperrzone von sieben Kilometern rund um den Krater nicht zu betreten.

TV-Köchin Anne Burrell tot aufgefunden

Die beliebte US-Fernsehköchin Anne Burrell ist tot. Im Alter von 55 Jahren wurde sie leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden. Die Köchin gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des amerikanischen Kochfernsehens. Ihren Durchbruch hatte sie in dem TV-Format „Iron Chef America“. Ihre Familie lässt laut People in einem Statement verlauten: „Anne war eine geliebte Ehefrau, Schwester, Tochter, Stiefmutter und Freundin – ihr Lächeln erhellte jeden Raum, den sie betrat. […] Annes Licht strahlte weit über die Menschen hinaus, die sie persönlich kannte, und berührte Millionen auf der ganzen Welt. Auch wenn sie nicht mehr unter uns ist, bleiben ihre Herzlichkeit, ihr Geist und ihre grenzenlose Liebe für immer bestehen.“