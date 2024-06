News des Tages am 18.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.06.24

Verfassungsschutzbericht: „Sicherheitslage hat sich erneut verschärft“

Islamisten, „Reichsbürger“ und Linksextremisten bedrohen laut Verfassungsschutzbericht die Sicherheit. Die größte Bedrohung bleiben jedoch Rechtsextreme. „Die ohnehin angespannte Sicherheitslage hat sich 2023 erneut verschärft“, schreibt Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Vorwort. Nach wie vor die „größte Gefahr für unsere freiheitliche Demokratie und die Menschen, die in ihr leben“, ist aus Sicht der Bundesinnenministerin der Rechtsextremismus. Die Szene der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter umfasst laut Verfassungsschutzbericht deutschlandweit etwa 25.000 Personen.

Wirtschaft schmiert ab: Nächste Klatsche für die Ampel-Regierung

Für die einst stolze Wirtschaftsmacht Deutschland scheint es derzeit nur eine Richtung zu geben: nach unten! Die Zahlen des IMD World Competitiveness Center (WCC) belegen, welche Staaten die stärksten Wirtschaftsmächte sind. Deutschland landet demnach nur noch auf dem 24. Platz. Damit liegt man mittlerweile weit hinter USA (Platz 12), China (Platz 14), Saudi-Arabien (16) und Island (17), aber immerhin noch vor Österreich (26), Großbritannien (28) und Frankreich (31). Als die Ampel-Regierung damals ihre Arbeit aufnahm, lag Deutschland noch auf dem 15. Platz.

Heftige Unwetterlage droht: Rote Karte fürs EM-Wetter!

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Dienstag schwere Unwetter. Das hat auch Folgen für einige EM-Fanfeste – denn diese mussten jetzt abgesagt werden! Die Dortmunder Fan-Meile am Friedensplatz und die Public-Viewing-Area am Westfalenpark bleiben geschlossen. „Im Westen ist die Wetterlage brisant! Es besteht Lebensgefahr. Man kennt aktuell nicht jeden Ort, der etwas abbekommen könnte, aber sehr wohl die Region in der was passieren kann“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Immerhin: Am Mittwoch zum Deutschland-Spiel soll sich das Wetter wieder beruhigt haben. „Es sieht Mittwoch in den meisten Regionen gut aus. Außer im Süden von Baden-Württemberg und Bayern, da sind Gewitter möglich. Und da liegt auch Stuttgart, wo Deutschland spielt“, meint der Wetterexperte.