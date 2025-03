News des Tages am 18.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.03.25

Rosenstolz-Sängerin AnNa R. stirbt mit 55 Jahren

Trauer um AnNa R.: Die Sängerin der deutschen Band Rosenstolz ist tot. Die Musikern wurde 55 Jahre alt. „AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und „König:in“, heißt es in einem Statement. „Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen“, heißt es weiter. Co-Sänger Peter Plate trauert um AnNa R. im Netz: „Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen.“ Woran Sängerin AnNa R., die mit bürgerlichem Namen Andrea Rosenbaum hieß, gestorben ist, ist derzeit nicht bekannt.

Bundestag stimmt über Finanzpaket ab: Reicht es für die Zweidrittelmehrheit?

Im abgewählten Bundestag will eine mögliche neue Regierung aus Union und SPD mithilfe der Grünen ein Milliardenpaket und neue Schulden beschließen. Es gebe möglicherweise auch Nein-Stimmen bei der CDU und Grünen. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Mario Czaja kündigte bereits an, das Finanzpaket nicht absegnen zu wollen. Auch die Abgeordnete Canan Bayram kündigte ein Nein an. „Wir schränken künftige Parlamente mit dem Schuldenpaket in ihren Möglichkeiten zu stark ein“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte unterdessen, dass das Paket durch die Verhandlungen der Grünen-Fraktionsspitze mit Union und SPD besser geworden wäre.

Keine Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind vorerst gescheitert. Nun soll ein unabhängiger Schlichter eingeschaltet werden. Gewerkschaften und Arbeitgeber konnten sich auch in der dritten Runde in Potsdam nicht einigen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser mitteilte. Während der Schlichtung sind keine Warnstreiks zugelassen – zuletzt wurden Kitas, Müllabfuhr und andere Einrichtungen bestreikt. „Ich erwarte jetzt aber auch von den Gewerkschaften Kompromissbereitschaft, damit wir am Ende einen guten Abschluss im Sinne der Beschäftigten haben werden“, sagt Nancy Faeser.