News des Tages am 18.02.25

Die Nachrichten des Tages am 18.02.25

Verdi bestreikt ab Donnerstag 48 Stunden Berliner Nahverkehr

Seit fünf Wochen verhandeln Verdi und die BVG übers Geld. Die Gewerkschaft hat nun einen weiteren Warnstreik angekündigt – dieser soll ab Donnerstag insgesamt 48 Stunden stattfinden. In der Zeit fahren keine Busse, Straßenbahnen oder U-Bahnen der BVG. Es ist der dritte und bisher längste Ausstand im laufenden Tarifstreit mit den Berliner Verkehrsbetrieben. „Die BVG hat immer noch nicht verstanden, dass die Beschäftigten keine Reallohnsenkung akzeptieren werden“, erklärte Jeremy Arndt, Verdi-Verhandlungsführer bei der BVG, laut dem RBB. Die BVG lässt in einem Statement verlauten: „Wir appellieren an die Gewerkschaft Verdi, den völlig überzogenen 48-Stunden-Streik zurückzunehmen und am Verhandlungstisch gemeinsam an einem guten Ergebnis zu arbeiten.“

Rebecca Reusch seit sechs Jahren vermisst

In der Nacht vom 17. auf den 18. Februar 2019 schläft die damals 15 Jahre alte Rebecca Reusch bei ihrer großen Schwester im Haus. Morgens soll das Mädchen in die Schule gehen – doch dort kommt sie nie an. Seitdem wird die Jugendliche vermisst. Den traurigen Jahrestag verbringt die Familie nicht zu Hause. „Wir sind dies Mal wirklich jetzt abgehauen. Wir sind auf dem Weg in den Urlaub und versuchen uns mal zu erholen“, sagen ihre Angehörigen im Interview mit RTL. Rebeccas Schwager Florian R. gilt immer noch als einziger Tatverdächtiger. Die Familie ist jedoch noch immer von seiner Unschuld überzeugt.

Nutella-Erfinder stirbt mit 97 Jahren

Der Mit-Erfinder von Nutella, Francesco Rivella, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Gemeinsam mit dem damaligen Firmenchef Michele Ferrero entwickelte er damals den Brotaufstrich. Francesco Rivella starb nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa am Valentinstag. Im Jahr 1993 ging er in Rente. Er hinterlässt eine Tochter und drei Söhne.