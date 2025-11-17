News des Tages am 17.11.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.11.25

Friedrich Merz zu Streit über Rentenpaket: „Bin nicht nur einer Gruppe gegenüber verantwortlich“

Friedrich Merz hat seine Position zum Rentenpaket gegen Kritik der Jungen Union verteidigt. Der Kanzler bemühe sich um die Zusammenarbeit mit der Jungen Union. „Aber ich bin als Bundeskanzler nicht nur einer Gruppe gegenüber verantwortlich. Ich bin gegenüber dem ganzen Land in der Verantwortung“, sagte der CDU-Chef in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Außerdem sei er auch gegenüber der ganzen Bundestagsfraktion „und vor allem gegenüber der ganzen Bundesregierung in der Verantwortung“. Weiter sagt der Kanzler: „Ich vertrete jetzt nicht mehr die Opposition, sondern ich bin der Regierungschef. Und ich muss dafür sorgen, dass diese Regierung zusammen bleibt. […] Und die Basis für unsere Verabredung, der übrigens auch die Junge Union zugestimmt hat, ist der Koalitionsvertrag.“

Star-Autor Ferdinand von Schirach: AfD-Verbot wäre „zutiefst undemokratisch“

Bei Caren Miosga hat der renommierte Jurist und Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach erklärt, weshalb er nichts von einem AfD-Verbot halte. „Man ist irgendwie schockiert über dieses völkische Gefasel, über dieses ganze blöde Zeug, was die dauernd sagen, und über diese Entgleisungen. Aber dass man tatsächlich eine echte Verfassungsfeindschaft dort findet, das ging mir zumindest nicht so. Das, was wir haben, scheint mir zumindest nicht auszureichen für ein Parteienverbot“, so der 56-Jährige. „Ein AfD-Verbot ist eine Pleiteerklärung für die Partei, die es einreicht. Ein Offenbarungseid: Wir haben es nicht geschafft, den Wählern dieser Partei ein Angebot zu machen, dass sie uns wählen können. Jetzt wird so getan, als wäre es etwas ganz Tolles, ein AfD-Verbot zu haben. Das ist es nicht. Es ist etwas zutiefst Undemokratisches, weil man den demokratischen Konkurrenten verbietet. Man sagt einfach: Der ist nicht demokratisch, deshalb verbieten wir ihn“, sagt Ferdinand von Schirach.

Nach 40 Jahren Karriere: Endlich ein Oscar für Tom Cruise!

Tom Cruise ist einer der erfolgreichsten Hollywood-Stars. Einen Oscar hat er jedoch noch nie bekommen – bis jetzt! Am Abend des 16. Novembers ist der Schauspieler in Los Angeles endlich mit dem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. „Das Kino nimmt mich mit auf eine Reise um die Welt. Egal, woher wir kommen, im Kino lachen wir zusammen, fühlen zusammen, hoffen zusammen, und das ist die Kraft dieser Kunstform. Und deshalb ist es wichtig, deshalb ist es mir wichtig. Filme zu machen ist also nicht das, was ich tue, es ist das, was ich bin“, sagt Tom Cruise in seiner Dankesrede. Und weiter: „Meine Liebe zum Kino begann in sehr jungen Jahren, so früh ich mich erinnern kann. Ich war nur ein kleines Kind in einem abgedunkelten Kino. […] Plötzlich war die Welt so viel größer als die, die ich kannte. Ganze Kulturen, Leben und Landschaften entfalteten sich vor meinen Augen, und das löste etwas in mir aus. Es weckte meine Abenteuerlust, meinen Wissensdurst, mein Verlangen, die Menschheit zu verstehen, Charaktere zu erschaffen, Geschichten zu erzählen, die Welt zu sehen. Es öffnete mir die Augen.“