News des Tages am 17.10.25

Die Nachrichten des Tages am 17.10.25

Umgang mit der AfD: Brandmauer-Debatte in der Union brodelt weiter

Die Union schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Die Brandmauer-Debatte brodelt jedoch weiter. Die Diskussion hatten der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber und Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ins Rollen gebracht. Der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Andreas Bühl, sagte der Bild: „Wenn ein Gesetz, das aus sachlichen Erwägungen und nach demokratischer Deliberation für richtig befunden wurde, auch Zustimmung von den politischen Rändern findet, ist das kein Grund zur Revision.“ Ex-Generalsekretär Peter Tauber bestärkte derweil seine Forderung in der Bild: „Wenn ich feststellen muss, dass eine gewählte Taktik über zehn Jahre nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, dann kann ich nicht einfach stumpf so weitermachen.“

RKI-Zahlen: Viele Corona-Fälle – Grippe spielt keine große Rolle

Viele Menschen in Deutschland husten oder schniefen. Die Grippe spielt dabei weniger eine Rolle. Denn es gebe „nur“ 495 Influenza-Fälle. Stattdessen sind die Corona-Zahlen sehr hoch, wie aus einem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Für die Woche vom 29. September bis zum 6. Oktober meldete das RKI 3.849 Covid-19-Fälle, für die Woche danach bereits 6.662. 65.538 Fälle meldet das RKI für den Zeitraum von Januar bis Mitte Oktober 2025 insgesamt.

Trauer um Ex-Kiss-Gitarrist! Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

Trauer um Paul Daniel „Ace“ Frehley: Der Musiker, der mit der Rockband KISS weltberühmt wurde, ist tot. Er ist im Alter von 74 Jahren verstorben. In einer Mitteilung heißt es: „Wir sind am Boden zerstört und untröstlich. In seinen letzten Augenblicken hatten wir das Glück, ihn mit liebenden, einfühlsamen, friedlichen Worten, Gedanken, Gebeten und Wünschen zu umgeben, als er diese Welt verließ. Wir bewahren all die wunderbaren Erinnerungen, sein Lachen und feiern seine Stärke und seine Freundlichkeit, die er anderen entgegenbrachte.“