Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Newsflash

    News des Tages am 17.09.25

    gepostet am

    KUKKSI NEWSFLASH
    iStock

    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 17.09.25

    Virus-Alarm in Italien! Jetzt warnt das Auswärtige Amt

    Seit Wochen breitet sich in Italien ein durch Mücken übertragener Virus immer weiter aus – jetzt warnt sogar das Auswärtige Amt. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna und Veneto breite sich das Chikungunya-Virus rasant aus. Zwischen dem 1. Januar und 9. September habe man 208 Chikungunya-Fälle registriert. Die Erkrankung sei sonst „insbesondere in tropischen und subtropischen Regionen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas verbreitet.“ Das Auswärtige Amt mahnt Urlauber zur Vorsicht und es wird empfohlen, „sich insbesondere tagsüber konsequent vor Mückenstichen“ zu schützen.

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 21.03.25

    Deutschlandticket könnte ab 2026 teurer werden

    Das Deutschlandticket kostet derzeit 58 Euro. Im Jahr 2026 könnte dieses jedoch teurer werden. Eine Preiserhöhung auf 62 bis 64 Euro pro Monat sei möglich, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Die Verhandlungen zur künftigen Finanzierung sollen an diesem Donnerstag fortgesetzt werden. Eine Erhöhung steht in Kritik. Der Sozialverband Deutschland etwa warnt: „Es wäre für die Mobilitätswende fatal, das Ticket derart zu verteuern“, sagte die Vorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Um die Finanzierung des Deutschlandtickets wird bereits seit 2023 gestritten.

    Beleidigungen gegen „Heute-Journal”-Moderatorin: Dunja Hayali nimmt sich eine Auszeit

    Nach einem kritischen Beitrag im „heute journal“ über den Mord an Trump-Podcaster Charlie Kirk wird Dunja Hayali. „Wo soll das alles hinführen? Im Land der Meinungsfreiheit, den USA, scheint es immer weniger möglich zu sein, andere Meinungen auszuhalten oder dagegenzuhalten, ohne dass es eskaliert“, lautete ihre Anmoderation. Dann erklärte sie: „Dass es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen, auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen. […] Offensichtlich hat der radikal-religiöse Verschwörungsanhänger aber auch genau damit einen Nerv getroffen. Charlie Kirk hatte nicht nur Millionen Follower auf den verschiedensten Plattformen, auch seine Veranstaltungen waren extrem gefragt und gut.“ Bei Instagram teilt die Moderatorin ein Video und kündigt eine Auszeit an.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023