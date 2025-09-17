News des Tages am 17.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.09.25

Virus-Alarm in Italien! Jetzt warnt das Auswärtige Amt

Seit Wochen breitet sich in Italien ein durch Mücken übertragener Virus immer weiter aus – jetzt warnt sogar das Auswärtige Amt. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna und Veneto breite sich das Chikungunya-Virus rasant aus. Zwischen dem 1. Januar und 9. September habe man 208 Chikungunya-Fälle registriert. Die Erkrankung sei sonst „insbesondere in tropischen und subtropischen Regionen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas verbreitet.“ Das Auswärtige Amt mahnt Urlauber zur Vorsicht und es wird empfohlen, „sich insbesondere tagsüber konsequent vor Mückenstichen“ zu schützen.

Deutschlandticket könnte ab 2026 teurer werden

Das Deutschlandticket kostet derzeit 58 Euro. Im Jahr 2026 könnte dieses jedoch teurer werden. Eine Preiserhöhung auf 62 bis 64 Euro pro Monat sei möglich, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Die Verhandlungen zur künftigen Finanzierung sollen an diesem Donnerstag fortgesetzt werden. Eine Erhöhung steht in Kritik. Der Sozialverband Deutschland etwa warnt: „Es wäre für die Mobilitätswende fatal, das Ticket derart zu verteuern“, sagte die Vorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Um die Finanzierung des Deutschlandtickets wird bereits seit 2023 gestritten.

Beleidigungen gegen „Heute-Journal”-Moderatorin: Dunja Hayali nimmt sich eine Auszeit

Nach einem kritischen Beitrag im „heute journal“ über den Mord an Trump-Podcaster Charlie Kirk wird Dunja Hayali. „Wo soll das alles hinführen? Im Land der Meinungsfreiheit, den USA, scheint es immer weniger möglich zu sein, andere Meinungen auszuhalten oder dagegenzuhalten, ohne dass es eskaliert“, lautete ihre Anmoderation. Dann erklärte sie: „Dass es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen, auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen. […] Offensichtlich hat der radikal-religiöse Verschwörungsanhänger aber auch genau damit einen Nerv getroffen. Charlie Kirk hatte nicht nur Millionen Follower auf den verschiedensten Plattformen, auch seine Veranstaltungen waren extrem gefragt und gut.“ Bei Instagram teilt die Moderatorin ein Video und kündigt eine Auszeit an.