News des Tages am 17.07.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.07.25

Bühne des „Tomorrowland“ von Flammen zerstört

Zwei Tage vor Beginn des Elektrofestivals „Tomorrowland“ im belgischen Boom ist die Hauptbühne abgebrannt. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich noch keine Besucher auf dem Gelände. Jedoch waren rund 1.000 Mitarbeiter vor Ort. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Hauptbühne des Tomorrowlands ist jedes mal sehr aufwendig gestaltet. „Wir setzen die Vorbereitungen fort. Wir sind voller Vorfreude, denn das Festival findet statt, wenn auch ohne Hauptbühne“, erklärte eine Sprecherin laut der Tagesschau. Auf der Website folgte zudem ein emotionales Statement: „Es ist unmöglich in Worte zu fassen, was wir fühlen. Die Orbyz-Hauptbühne von Tomorrowland Belgium 2025, eine Kreation aus purer Leidenschaft, Fantasie und Hingabe, gibt es nicht mehr. Dies war nicht nur eine Bühne. Es war eine lebendige, atmende Welt. Von der ersten Skizze auf einem leeren Blatt bis hin zu unzähligen Stunden konzeptioneller Gestaltung, künstlerischer Zusammenarbeit, Ingenieursarbeit, Handwerk und Bau trug jedes einzelne Stück von Orbyz einen Teil unserer Seele in sich. Aber wir halten an der Magie fest, die Orbyz uns geschenkt hat. An den Träumen, die es mit sich brachte. An dem Team, das alles gegeben hat.“

Neue Regeln: Messer und Waffen im Berliner Nahverkehr verboten

In Berlin gilt ab heute ein Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen. Taschen- und Küchenmesser sind ebenfalls nicht erlaubt. Das betreffe den kompletten Nahverkehr – dazu zählen S- und Regionalbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse. Das Verbot gilt auch an den Bahnhöfen und auf den Bahnsteigen. Es gebe aber einige Ausnahmen – so dürfen beispielsweise Einsatzkräfte bei der Polizei oder auch Personen, die im Bahnhofsgebäude arbeiten, solche Gegenstände mit sich führen, wenn diese für die Arbeit benötigt werden. Auch Beschäftigte von Restaurants und Imbissbuden oder Friseure dürfen Messer mit sich führen. Wer jedoch ohne Grund ein Messer mitführt, riskiert eine Strafe von bis zu 10.000 Euro.

Brutaler Mord an „American Idol”-Chefin und Ehemann – er ist tatverdächtig!

Robin Kaye und ihr Mann Thomas Deluca wurden in ihrer Villa in Los Angeles erschossen. Nun teilt die Polizei mit, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. „Der Verdächtige hatte es geschafft, über einen der Zäune zu klettern, um Zugang zum Wohnhaus zu erhalten, und er betrat eine unverschlossene oder ungesicherte Tür des Wohnhauses“, sagt Lieutenant Guy Golan laut Medienberichten. „Die Opfer wurden gnadenlos mehrfach erschossen“, heißt es weiter. Die „American Idol“-Chefin sowie ihr Ehemann wurden am 14. Juli getötet.