News des Tages am 17.07.24

Die Nachrichten des Tages am 17.07.24

Haushaltsentwurf der Ampel: „Hart an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit“

Die Ampel hat sich auf den Haushaltsentwurf für 2025 geeinigt. Kritik am Haushalt kommt von der Linkspartei. Es sei „alles auf Kante genäht in diesem Land“, sagte Linken-Chefin Janine Wissler im ARD-Morgenmagazin: „Das Problem ist, dass der Haushalt den Herausforderungen für die Zukunft überhaupt nicht gerecht wird.“ Der Entwurf sei „hart an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit“, sagte CDU-Politiker im RBB.

Hochwasser flutet Straßen in Toronto

Sintflutartiger Regen brach über Toronto herein. Zahlreiche Straßen der kanadischen Metropole stehen unter Wasser. Die Feuerwehr habe am Dienstag 14 Menschen aus ihren Autos auf der Stadtautobahn Don Valley Parkway gerettet. Auch der Bahnhof Union Station, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, wurde überflutet. Am Flughafen mussten viele Flüge gestrichen werden. „Wir müssen uns wirklich ernsthaft mit dem Klimawandel auseinandersetzen, denn diese Art von Tagen wird viel häufiger vorkommen“, sagte Torontos Bürgermeisterin Olivia Chow.

Nach der Hitze folgen schwere Unwetter

In den kommenden Tagen könnte es extrem heiß in Deutschland werden. Bis zu 35 Grad sind durchaus möglich. Danach geht es schon wieder los – die Unwettergefahr nimmt extrem zu. Ab Samstag können schwere Gewitter mit Starkregen und Sturmböen drohen. Zuerst sind Unwetter in Alpennähe und im Westen Deutschlands möglich – ab Sonntag auch im Osten, wo es bis dahin mit bis zu 34 Grad noch extrem heiß ist.