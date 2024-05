News des Tages am 17.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.05.24

Wetterchaos und weiße Straßen in Süddeutschland!

Überschwemmungen, Hagel, Dauerregen und heftige Gewitter: Unwetter haben in Süddeutschland für Chaos gesorgt. Besonders betroffen waren am Donnerstag vor allem Bayern und Baden-Württemberg. In Nürnberg (Bayern) wurden zwei Menschen gerettet, welche mit ihrem Wagen in einer Unterführung feststeckten. Im Landkreis Bamberg und in Knetzgau wurden mehrere Straßen überschwemmt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Im Landkreis Göppingen fielen große Hagelkörner vom Himmel und auch im Landkreis Heidenheim waren die Straßen teilweise komplett weiß. Auch am Freitag drohen erneut Unwetter – betroffen ist erneut der Süden und Westen Deutschlands.

Immunität von AfD-Abgeordnetem Hannes Gnauck aufgehoben

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Abgeordneten und Bundesvorsitzenden der „Jungen Alternative“, Hannes Gnauck, aufgehoben. Hintergrund sind Äußerungen zu seiner Zeit bei der Bundeswehr. Dort soll er gegen Asylbewerber und Ausländer gehetzt haben. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) stufte ihn im Jahr 2020 als „Verdachtsfall Rechtsextremismus“ ein. „Ich bot der Bundestagspräsidentin bereits vor Wochen schriftlich an, meine Immunität aufzuheben und im Raum stehende Vorwürfe so aus dem Weg zu räumen“, hat der Politiker über den Landesverband Brandenburg mitteilen lassen.

Diese Kiffer-Grenze soll für Autofahrer gelten

Seit dem 1. April ist das Kiffen in Deutschland legal. Nun sollen auch die Cannabis-Regeln im Straßenverkehr geregelt werden. Bei Alkohol gilt hinter dem Steuer die 0,5-Promille-Grenze. Eine solche Grenze soll es jetzt auch beim Cannabis-Konsum geben. Die soll bei 3,5 Nanogramm liegen – dreimal so hoch wie die bisherige Grenze. Wer zu viel gekifft hat, muss künftig auch mit höheren Strafen rechnen – diese können bei bis zu 3000 Euro Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot liegen. Für Fahranfänger unter 21 Jahren ist der Konsum im Straßenverkehr grundsätzlich untersagt und auch Mischkonsum ist verboten.