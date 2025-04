Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.04.25

Razzia in Sachsen: Bio-Kampfstoff auf dem Bauernhof

Auf dem Bauernhof seiner Eltern soll ein 16-Jähriger eine unbekannte Menge des tödlichen Gifts Rizin gehortet haben. Dieses gilt als Bio-Kampfstoff. Das sächsische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft rückten an und sperrten das Anwesen in der 5500-Einwohner-Stadt Zeithain ab. „Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses in Zeithain mehrere Ampullen eines Gemisches aus Aconitin und Rizin hergestellt und aufbewahrt zu haben“, bestätigt Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt in der Bild-Zeitung.

Es geht um die AfD: Jens Spahn wird bei Markus Lanz richtig wütend

Unionsfraktionsvize Jens Spahn hat sich bei Markus Lanz stocksauer gegen Behauptungen gewehrt, er sei in seinem Bild-Interview für eine „Normalisierung“ der AfD eingetreten. „Jens Spahn hat sozusagen eingefordert im Grunde, die AfD im Parlament wie eine normale Partei zu behandeln“, sagte der Moderator. „Das habe ich nicht gesagt!“, wehrte sich der CDU-Politiker. „Sie haben gesagt: Da geht’s um die richtige Mischung im Umgang mit der AfD in den parlamentarischen Abläufen. Also Sie haben im Grunde gesagt: Lass uns die so behandeln wie alle anderen auch“, so Markus Lanz. Jens Spahn sagte darauf: „Es gibt Spielregeln im Deutschen Bundestag. Die Frage ist: Ändern wir die Regeln, oder zwingen wir alle, nach den Regeln zu spielen? Und ich bin eher für Letzteres.“ Und weiter: „Ich erlebe auch ganz persönlich, nicht nur in den Pandemiejahren, bis heute Hass und Hetze. Teilweise schwulenfeindliche Sprüche, wenn ich da vorbeigehe an den Reihen der AfD-Abgeordneten. Also mir muss echt keiner erzählen, was für Typen in deren Reihen sitzen. Das weiß ich!“

Flieger mit 138 Afghanen in Leipzig gelandet

Am Mittwochabend landete eine Maschine aus Pakistan auf dem Leipziger Flughafen. 138 Flüchtlinge aus Afghanistan waren an Bord. Es handelt sich um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben, erklärt das Auswärtige Amt. Zuvor habe es ähnliche Flüge mit insgesamt 461 Afghanen gegeben. „Jeder Flieger aus Afghanistan ist ein stärkeres AfD-Unterstützungsprogramm, als es jeder Vorsitz in irgendeinem Ausschuss sein könnte“, erklärte Jens Spahn bei Markus Lanz.