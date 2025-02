News des Tages am 17.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.02.25

Friedrich Merz kam beim TV-Vierkampf am besten an

Beim RTL-„Quadrell“ stoßen Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) im Bundestagswahlkampf erstmals direkt aufeinander. In der zweistündigen Sendung wurde über zahlreiche Themen diskutiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben nach dem Schlagabtausch einen klaren Sieger. Mit 32 Prozent hat Friedrich Merz am meisten überzeugt. Danach folgt mit 25 Prozent Olaf Scholz und mit jeweils 18 Prozent Robert Habeck und Alice Weidel. Außerdem trauen die Befragten auch Friedrich Merz am ehesten zu, das Land zu führen (42 Prozent). Olaf Scholz liegt bei 19 Prozent, Alice Weidel bei 16 Prozent und Robert Habeck bei 13 Prozent.

Kommen weitere Warnstreiks in Kitas und im Nahverkehr?

Gewerkschaften, Bund und kommunale Arbeitgeber setzen heute ihre Verhandlungen für den öffentlichen Dienst fort. Bei den Tarifverhandlungen geht es um 2,5 Millionen Beschäftigten der Kommunen und des Bundes. Dass die Gewerkschaften größere Warnstreiks ausrufen, ist deutlich wahrscheinlicher als eine Einigung. „Wenn da nichts kommt, wird es sicher zu einer deutlichen Ausweitung vor der Bundestagswahl kommen“, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle laut der ARD.

Frostdeutschland! Minus 23,4 Grad in Sachsen

In der Nacht zum Montag rutschten die Temperaturen richtig in den Keller. Vor allem im Osten war es richtig kalt. Minus 15 Grad wurden an der Oder in Brandenburg gemessen. Und in Kühnhaide (Erzgebirgskreis) in Sachsen lagen die Werte sogar bei 23,4 Grad. DWD-Meteorologe Thore Hansen hat in der Bild-Zeitung für die Kälte erklärt: „Die Schneedecke isoliert Luft vor der des Bodens und kühlt sie darüber stark ab. Die sternklare Nacht verstärkt den Effekt, da eine isolierende Wolkendecke fehlt.“ Tagsüber kommen die Werte kaum über den Gefrierpunkt – aber das ändert sich am kommenden Wochenende. Denn mit Plusgraden um die 10 Grad kommt ein leichter Hauch von Frühling nach Deutschland.