News des Tages am 17.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.01.25

Friedrich Merz beklagt zu schnelle Einbürgerungen von Ausländern

Friedrich Merz kündigt an, einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik zu fahren. Dem Kanzlerkandidaten von CDU und CSU sind schnelle Einbürgerungen von Ausländern ein Dorn im Auge. „Es kam ein Thema hoch mit der Einbürgerung in viel zu kurzen Fristen. Die Schweden machen zurzeit genau das Gegenteil wie wir, richtigerweise. Wir verkürzen die Frist auf die Einbürgerung von acht auf fünf, in besonderen Fällen auf drei Jahre in der Hoffnung, dass diejenigen, die hier eingebürgert werden, sich irgendwann integrieren“, erklärt der Politiker in einem Interview mit RTL. Und weiter sagt Friedrich Merz: „Wir holen uns Probleme ins Land, die wir hier nicht haben wollen.“

Bayern: Vier Verletzte nach Großbrand in Raffinerie

Ein Feuer in einer Raffinerie war in der Nacht auf Freitag in Neustadt an der Donau (Bayern) ausgebrochen. Die Polizei teilte mit, dass dabei vier Menschen verletzt wurden. Die Ursache für den Brand auf dem Betriebsgelände war zunächst unklar. In einem Statement erklärte das Unternehmen: „Bayernoil trifft alle notwendigen Maßnahmen, die Situation ist unter Kontrolle.“ Für die Nachbarschaft bestehe keine Gefahr. Vorsorglich wurden die Menschen jedoch gebeten, sich in Gebäuden aufzuhalten.

TikTok-Aus in den USA unwahrscheinlich

Am Sonntag könnte es so weit sein: Es droht der beliebten App TikTok die Abschaltung in den USA. Doch sowohl die scheidende Biden-Regierung als auch das Trump-Lager wollen das offenbar nicht durchsetzen. „Amerikaner sollten sich nicht darauf einstellen, dass TikTok am Sonntag plötzlich verboten wird“, sagte ein anonym gebliebener Regierungsvertreter dem TV-Sender NBC. Joe Biden kann per Gesetz die Frist für TikTok um drei Monate verlängern. Auch Donald Trump lässt verlauten: „Warum sollte ich TikTok loswerden wollen?“ Hintergrund: Laut einem US-Gesetz zu ausländischer Kontrolle über Online-Plattformen läuft dann eine Frist von 270 Tagen für einen Eigentümerwechsel ab. Ist TikTok dann immer noch in Besitz des Bytedance-Konzerns, welcher in China sitzt, droht der App die Abschaltung.