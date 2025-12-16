Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.12.25

Ukraine-Gespräche in Berlin: Wie groß sind die Fortschritte bei den Verhandlungen?

Zwei Tage lang haben die Ukraine, USA und Europäer in Berlin verhandelt. Wie groß sind jedoch die Fortschritte? „Wir sehen tatsächlich eine Dynamik, Bewegung zwischen den Konfliktparteien, auch zwischen den Unterstützern der Konfliktparteien, die wir so in den letzten fast vier Jahren nicht gesehen haben“, sagt Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in den „Tagesthemen“. Die Gespräche in Berlin hätten dies noch weiter vorangebracht: „Das wäre tatsächlich ein grundlegender Fortschritt und könnte Verhandlungen beflügeln.“

Donald Trump giftet gegen ermordeten Regisseur Rob Reiner

Donald Trump hat auf den Mord an „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner reagiert. „Letzte Nacht ereignete sich in Hollywood etwas sehr Trauriges. Rob Reiner, ein gequälter und kämpfender, aber einst hochtalentierter Filmregisseur und Komiker, ist zusammen mit seiner Frau Michele verstorben“, schreibt der US-Präsident. Doch dann wetterte er plötzlich: „Berichten zufolge starben sie an dem Zorn, den er durch seine massive, unnachgiebige und unheilbare Krankheit, das sogenannte Trump-Derangement-Syndrom (TDS), auf andere auslöste.“ Donald Trump ist in Rage und schreibt über Reiners „offensichtliche Paranoia erreichte neue Höhen, als die Trump-Regierung alle Erwartungen übertraf und das Goldene Zeitalter Amerikas anbrach – vielleicht wie nie zuvor.“

Deichkind-Mitgründer Malte Pittner mit 47 Jahren gestorben

Der Mitgründer der deutschen Kultband Deichkind, Malte Pittner, ist im Alter von 47 Jahren gestorben. „Liebe Freunde, wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt. Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind. Unser Beileid gilt seiner Familie und seinen engsten Freunden“, heißt es bei Instagram. Vor einigen Jahren habe er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Malte Pittner gründete 1997 zusammen mit Philipp Grütering und Bartosch Jeznach die Band Deichkind.