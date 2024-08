News des Tages am 16.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.08.24

Donald Trump: „Ich habe ein Recht, Harris persönlich zu attackieren“

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine persönlichen Attacken gegen seine Kontrahentin Kamala Harris verteidigt. „Ich glaube, ich habe ein Recht darauf, sie persönlich zu attackieren“, erklärte er bei einer Pressekonferenz. „Ich habe nicht viel Respekt vor ihrer Intelligenz, und ich denke, sie wird eine schreckliche Präsidentin sein“, sagt Donald Trump. Er hatte seine Kontrahentin kürzlich als „dumm“, „verrückt“ und als gefährliche „Linksradikale“ betitelt. Seine Kampagne wäre gut, erklärte Donald Trump: „Alles, was wir tun müssen, ist, unsere Gegnerin als Kommunistin oder Sozialistin zu bezeichnen oder als eine, die unser Land zerstören wird.“

Teenager (16) wegen Handy fast ertrunken

Ein Jugendlicher aus Krefeld macht gerade zusammen mit seinen Eltern Urlaub an der Nordsee. Der 16-Jährige erkundete das Watt – doch dann hat er sein Handy liegen lassen. Das merkte er auf dem Rückweg, als das Wasser wieder anstieg – und ging dann wieder zurück ins Watt, um sein Smartphone zu suchen. Das brachte ihn in Lebensgefahr! „Passanten an Land sahen, dass der Junge in Schwierigkeiten geraten war und wählten den Notruf. Wir sind ihm in Rettungsanzügen entgegengelaufen und haben das Boot in Stellung gebracht“, sagt Oliver Prigge von der Feuerwehr Norden laut der Bild-Zeitung. Das Handy blieb zwar verschwunden, aber der Teenager konnte gerettet werden.

Assistent von Matthew Perry legt Geständnis ab

Krasse Wendung im Fall des toten Stars aus der Serie „Friends“. Eine Überdosis der Betäubungsdroge Ketamin hatte Matthew Perry umgebracht. Nun gesteht sein Assistent, ihm in den letzten vier Tagen 20 Spritzen verabreicht haben. Am frühen Donnerstagmorgen klickten die Handschellen. Die Behörden haben laut US-Medienberichten weitere Verdächtige im Visier. Matthew Perry hatte sich einer Ketamin-Infusionstherapie zur Behandlung von Depressionen und Angstzuständen unterzogen.