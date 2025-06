News des Tages am 16.06.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.06.25

Reiner Haseloff warnt: Wenn die AfD hier regiert, wandere ich aus

Er ist 71 und der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) machte eine klare Ansage: Wenn die AfD in seinem Bundesland regiert, würde er auswandern. „Demokratie lebt vom Wechsel, damit kann ich locker umgehen. Materiell habe ich keine großen Ansprüche. Für mich spielt das alles eine nachrangige Rolle. Ich will nur eines: Es darf nie sein, dass eine AfD auf den Regierungsbänken sitzt und dass das, was sie an Programmatik präsentiert, jemals Realität wird. Das muss verhindert werden. Dem hat sich alles unterzuordnen“, sagt der Politiker in der Bild. Weiter sagt er: „Wenn die AfD zur Macht käme, dann wäre für mich wirklich die Grundsatzüberlegung, ob ich nach 72 Jahren meine Heimat verlassen würde.“

Formel 1-Star Lewis Hamilton überfährt Murmeltier beim Rennen

Beim Großen Preis von Kanada überfährt Lewis Hamilton ein Murmeltier. Das Tier hatte sich auf der Strecke verirrt. „Ich bin einfach mal im Niemandsland dieses Rennens. Keine Ahnung, wie das passiert ist“, funkt er in Runde 37 an seine Box. „In Anbetracht des Schadens am Auto läuft das Rennen ganz gut“, funkt sein Team zurück. Zu dem Zeitpunkt ist noch unklar, um welchen Schaden es sich handelt – später wird dann klar: Lewis Hamilton überfuhr ein Murmeltier. Das Tier überlebte die Kollision nicht. „Man hat mir gesagt, dass ich ein Murmeltier überfahren habe. Ich bin erschüttert, ich liebe Tiere!“, zeigte sich der Formel 1-Star nach dem Rennen schockiert. Es ist nicht der erste Vorfall mit einem Murmeltier bei der Formel 1. Max Verstappen erzählte 2024 nach einem Rennen: „Als ich aus der letzten Schikane kam, saß dieses Tier plötzlich da. Ich habe es anfangs gar nicht erkannt, dachte, es seien Trümmerteile. Als mir klar wurde, dass es ein Murmeltier ist, bin ich ausgewichen. Das war sehr knapp, ich hätte es fast getötet.“

Robert und Carmen Geiss in ihrer Villa in Saint-Tropz brutal überfallen

Die TV-Stars Robert und Carmen Geiss wurden in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern brutal überfallen. „Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat. Jetzt beginnt für mich erst der lange Weg der Verarbeitung. Bitte habt Verständnis – ich brauche etwas Zeit. Auch wenn ich oft stark wirke, auch wenn ich gelernt habe, mit vielem umzugehen – so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei“, schreibt Carmen Geiss bei Instagram. Robert wurde von den Tätern in die Rippen getreten, Carmen erlitt eine Schnittwunde am Hals. „Gegen 4 bewaffnete Schränke, 2 dick, 2 dünn, hast du keine Chance“, erzählt Robert Geiss in der Bild-Zeitung. Der Überfall dauerte rund 45 Minuten.