News des Tages am 16.04.25

Die Nachrichten des Tages am 16.04.25

„Aktenzeichen XY“: Fernseh-Fahndung nach dem Westerwald-Killer

Das Blutbad von Weitefeld schockiert ganz Deutschland: Vor zehn Tagen tötete der Westerwald-Killer eine dreiköpfige Familie. Seitdem ist der Täter auf der Flucht. Der Fall wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ aufgegriffen. Die Ermittler hoffen sich den entscheidenden Hinweis, um den Westerwald-Killer fassen zu können. In den Morgenstunden des 6. April 2025 richtete er in Weitefeld (Rheinland-Pfalz) ein Blutbad an. Trotz 900 Hinweisen gab es bisher keinen Fahndungserfolg. Bis heute ist ein Rätsel, weshalb der Täter die Familie tötete. Die Polizei fragt jetzt: Wer hat den Mann gesehen? Wer weiß, wo er sich versteckt?

Joe Biden kritisiert US-Präsident Donald Trump

Erstmals seit dessen Amtsantritt hat Ex-US-Präsident Joe Biden die Trump-Politik scharf kritisiert. „In weniger als 100 Tagen hat diese neue Regierung so viel Schaden angerichtet und so viel zerstört. Es ist geradezu atemberaubend“, erklärte Joe Biden auf einer Konferenz. Besonders die massiven Kürzungen bei der Rentenbehörde Social Security prangert der Ex-Präsident an. „Sie greifen die Sozialversicherung mit der Axt an und entlassen 7.000 Beamte, darunter auch die erfahrensten“, kritisierte Joe Biden. Dabei müsse die soziale Sicherheit „zum Wohle der gesamten Nation“ geschützt werden.

Kein Herz für Vierbeiner: Hunde sind im Parlament verboten

Hunde bleiben im Bundestag weiter verboten. „Das Mitbringen von Fahrrädern, (Elektro-)Rollern und Tieren – ausgenommen Blindenführhunde, staatlich anerkannte Assistenzhunde nach § 12e Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes und Diensthunde, die im Auftrag der Polizei beim Deutschen Bundestag eingesetzt werden – ist nicht gestattet“, heißt es in der Hausordnung, wie die Bild-Zeitung berichtet. Ausnahmen sind nur Blinden-, Assistenz- und Diensthunde der Bundestagspolizei.