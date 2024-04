News des Tages am 16.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.04.24

„Gesundheitlicher Ausnahmezustand“: AfD-Politiker äußert sich zu Ausrastern in Thailand

AfD-Politiker Niels Foitzik rastete in einem Restaurant in Thailand aus und rief gleich am nächsten Tag erneut die Polizei auf den Plan. In dem Lokal hatte er Teller um sich geworfen – bei der Vernehmung soll er wirres Zeug geredet haben. Die Polizei wirft ihm die völlige „Unfähigkeit, das Bewusstsein auf einer öffentlichen Straße aufrechtzuerhalten“ vor, wie die Bild-Zeitung berichtet. „Der Tourist zeigte Anzeichen von Trunkenheit bis zur Bewusstlosigkeit“, heißt es bei der Polizei. Der Politiker behauptet jetzt beim Kurznachrichtendienst X, dass er sich in einem „gesundheitlichen Ausnahmezustand“ befunden habe und keine Drogen nimmt.

Sturm-Alarm: Mehrere Bäume krachen um

In Deutschland hat es am Montagabend heftig gestürmt – verbunden war das teilweise mit Gewittern und Hagel. Mehrere Menschen wurden von umstürzenden Bäumen verletzt. Der Bahnverkehr wurde ausgebremst – besonders den Westen Deutschland hat es getroffen. Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es in Bottrop-Kirchhellen: Ein Bam hat eine Frau unter sich begraben. Zahlreiche Einsätze gab es auch in Köln, Bonn und Königswinter. In Bayern erlitten drei Menschen in einem Auto schwere Verletzungen, als es durch Aquaplaning auf der A9 am Montagabend zu einem Unfall kam.

Achterbahn auf Frühlingsdom in Hamburg bleibt stecken

In rund sechs Metern Höhe bleibt der „Höllenblitz“ auf dem Frühlingsdom in Hamburg am Montagabend (15. April) stecken. Drei Menschen sitzen in dem Fahrgeschäft fest – nach über einer Stunde können diese von der Feuerwehr befreit werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wegen eines technischen Defektes ist der „Höllenblitz“ stecken geblieben. Die Achterbahn ist rund 900 Meter lang und erreicht bis zu 80 Kilometer pro Stunde.