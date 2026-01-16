Connect with us

    News des Tages am 16.01.26

    KUKKSI NEWSFLASH
    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 16.01.26

    Ex-Trump-Berater warnt vor „Glaubwürdigkeitsverlust“

    Donald Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton hat in der ZDF-Sendung „Lanz“ klare Iran-Ansagen an den US-Präsidenten gemacht. „Ihm wurden Optionen präsentiert. Was er gesagt hat und nach wie vor sagt, legt eine rote Linie nahe. Wenn er keine militärische Gewalt anwendet, dann wird das zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen. Jetzt nicht zu handeln hieße, eine Chance zu verpassen, dieses Regime von der Macht zu entfernen“, sagte er in der ZDF-Sendung.

    Venezuelas Übergangspräsidentin: Keine Angst vor diplomatischer Konfrontation mit USA

    Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez zeigt sich in ihrer Rede an die Nation selbstbewusst. „Wir wissen, dass sie sehr mächtig sind. Wir wissen, dass sie eine Atommacht sind“, sagte sie. „Wir scheuen uns nicht, ihnen diplomatisch, durch politischen Dialog, entgegenzutreten“, so Delcy Rodríguez weiter. Nach der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro bei einem US-Militäreinsatz Anfang Januar wurde Delcy Rodríguez zur Übergangspräsidentin ernannt.

    Boris Pistorius zum Grönland-Streit: „Wir haben es mit einem Machtspiel zu tun“

    US-Präsident Donald Trump droht weiterhin damit, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius handelt es sich dabei vor allem um ein Machtspiel. „Aber im Ergebnis geht es immer um dasselbe: Grönland muss gesichert werden vor dem Zugriff anderer und vor dem Einfluss anderer“, sagte der SPD-Politiker in den „Tagesthemen“. Er sei „ein Stück weit entspannt, weil ich nicht glaube, dass es hier zum Äußersten kommt“. Deutschland werde seiner Verantwortung als NATO-Partner bewusst: „Deutschland steht unverbrüchlich zur territorialen Souveränität von Dänemark und damit auch von Grönland.“

