News des Tages am 15.11.24

Die Nachrichten des Tages am 15.11.24

BKA warnt vor „Belagerung“ von Israels Botschaften

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor möglichen Attacken in den kommenden Tagen auf israelische Einrichtungen in Deutschland und weiteren Staaten. Die Drohungen stammen laut der Bild-Zeitung von islamistischen Hamas und wurden bei Telegram verbreitet. Botschaften sollen des „zionistischen Gebildes sowie dessen unterstützenden Staaten“ belagert werden, heißt es darin. „Auch wenn deutsche Auslandsvertretungen nicht explizit vom Aufruf zur Belagerung betroffen sind, wird die deutsche Unterstützung für israelisches Vorgehen in der Erklärung hervorgehoben“, heißt es beim BKA.

Stille Nacht: Weihnachtsmärkte müssen Musik sparen

Gebrannte Mandeln, Beleuchtung und Musik – all das macht einen Weihnachtsmarkt aus. Doch ausgerechnet an der Musik müssen wohl viele Weihnachtsmärkte sparen. Der Grund: Erhöhte Gebühren für die Musik, welche die GEMA verlangt. Unter anderem wird es eine stille Nacht auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig, denn die Stadt will die Gebühren nicht mehr ausgeben. Wenn laufen dort Weihnachts-Klassiker wie „Stille Nacht“ oder „O Tannenbaum“ – die Verfasser sind seit über 70 Jahren tot und ist somit nicht mehr gebührenpflichtig. Bis zu unglaubliche 930 Euro verlangt die GEMA – und das pro Tag. Das können und wollen sich einige Weihnachtsmärkte nicht mehr leisten.

Winter eskaliert – erste Flocken, bevor es so richtig heftig wird

Die ersten Flocken der Saison sind in Deutschland angekommen. Doch schon bald könnte ein richtiger Wintereinbruch folgen. Im Norden unseres Kontinents braut sich ein heftiger Sturm zusammen, welcher viel Schnee mit sich bringt. Das könnte auch Auswirkungen auf das Wetter in Deutschland haben. Am Sonntag stellt sich die Wetterlage um und bringt auch Sturm nach Deutschland. Dabei mischen sich Schnee und Graupel bis ins Flachland unter. Selbst eine geschlossene Schneedecke ist möglich.