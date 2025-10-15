News des Tages am 15.10.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.10.25

Keine Einigung bei der Wehrpflicht! CDU attackiert Verteidigungsminister Boris Pistorius scharf

Der Koalitions-Zoff über eine Wehrpflicht ist neu entbrannt. Eigentlich sollte am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz ein Gesetzesentwurf vorgestellt werden – dazu ist es jedoch nicht gekommen. Denn die Unstimmigkeiten seien einfach zu groß gewesen. Unionsfraktionsvize Norbert Röttgen schießt mit scharfen Worten gegen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Ich habe es in über 30 Jahren Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag noch nie erlebt, dass ein Bundesminister in seinem eigenen Verantwortungsbereich ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren frontal torpediert und die eigene Fraktion ins Chaos stürzt”, sagt der CDU-Politiker in der Süddeutschen Zeitung.

Umgang mit der AfD: Einzelne Unionspolitiker fordern Abkehr von Brandmauer

In manchen Umfragen liegt die AfD bereits vor der Union – im Osten sogar mit deutlichem Abstand. Einige einflussreiche Unionspolitiker fordern nun ein Umdenken. Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der einstige Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission Andreas Rödder wollen die „Brandmauer“ aufweichen. „Die derzeitige Stigmatisierung hilft der AfD nur noch“, sagte Peter Tauber im Stern. „Wir sollten deshalb über eine neue Politik der roten Linien nachdenken, die es dann aber auch erlaubt, Beschlüsse zu fassen, denen die AfD zustimmt“, erklärt er weiter. Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat unterdessen eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht: „Wenn es keine stabile Option gibt, sollte man bei einer Ministerpräsidentenwahl auf einen Plan B vorbereitet sein.“

Bahntickets für Weihnachten ab sofort buchbar

Bahnreisende können seit heute Tickets für Fahrten nach dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember buchen. Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz empfiehlt laut der ARD, sich möglichst früh um Tickets zu kümmern: „Insbesondere bei den besonders günstigen Preisen, also Super Sparpreise und Sparpreise, da gibt es einfach bestimmte Kontingente. […] Wenn bestimmte Züge und bestimmte Strecken schon sehr gut ausgelastet sind, dann bekomme ich einfach nicht mehr die besten Angebote.“ Eine Preiserhöhung gibt es zum Fahrplanwechsel in diesem Jahr nicht. „Wir haben in diesem Jahr auf eine Fahrpreiserhöhung verzichtet, denn der schlechte Zustand des Schienennetzes hat zu viele Züge ausgebremst. Zum Teil auch sehr kurzfristige Baustellen haben zu längeren Fahrzeiten bei vielen Fahrgästen geführt. […] Wir glauben, dass es für uns wirtschaftlich besser ist, wenn wir die Fahrpreise stabil halten, um nicht Kunden an andere Verkehrsträger zu verlieren“, so ein Sprecher der Bahn.