News des Tages am 15.09.25

Die Nachrichten des Tages am 15.09.25

NRW-Kommunalwahlen: CDU wird stärkste Kraft

Bei den NRW-Kommunalwahlen hat sich die CDU trotz leichten Verlusten als stärkste Kraft behauptet. Die AfD legte zu, die Grünen mussten eine bittere Klatsche hinnehmen. Die CDU kommt auf 33,3 Prozent, die SPD liegt laut dem vorläufigen Endergebnis bei 22,1 Prozent und die Grünen fielen auf 13,5 Prozent zurück. Die AfD legte deutlich zu auf 14,5 Prozent und die FDP erreicht nur noch 3,7 Prozent. Die Linke kommt auf 5,6 Prozent und andere Parteien kommen insgesamt auf 7,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung stieg den vorläufigen Zahlen zufolge auf 56,8 Prozent.

Verdächtiger im Fall Charlie Kirk schweigt zum Motiv

Nach dem tödlichen Schuss auf den rechtsnationalen US-Aktivisten Charlie Kirk geht die Suche nach den Hintergründen weiter. Zwar wurde ein Mann festgenommen – dieser schweigt jedoch zum Motiv. Nun sollen Gespräche mit Freunden und Familie folgen. „Alle Personen in seinem Umfeld kooperieren, und das ist sehr wichtig“, sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, dem Fernsehsender ABC. Der 22-jährige mutmaßliche Schutze bleibt in Haft und soll am Dienstag formell angeklagt werden.

Basketball-EM: Deutsches Team gewinnt dramatischen Final-Krimi gegen die Türkei

Bei der Basketball-EM hat das deutsche Team den unglaublichen Final-Krimi gegen die Türkei gewonnen und ist nach 1993 erneut Europameister. Beim 88:83 (24:22,16:24,26:21,21:16)-Sieg musste das Team jedoch bis zur letzten Sekunde zittern. „Ich wusste schon vorher, dass wir ein besonderes Team haben. Geiles Spiel und auch geil, wie wir gewonnen haben“, schwärmte Franz Wagner laut der ARD. „Es hat übertrieben viel Spaß gemacht. Irgendwo glaube ich auch an die Basketballgötter. Wir lagen fast das ganze Spiel hinten und am Ende haben wir es trotzdem wieder geschafft, es hinzubekommen. Das zeigt, was für einen Charakter dieses Team hat, was für ein Selbstbewusstsein wir haben. It was just meant to be“, so Isaac Bonga.