News des Tages am 15.08.24

Die Nachrichten des Tages am 15.08.24

In der Ferien-Zeit! Klima-Aktivisten dringen in mehrere deutsche Flughäfen ein

Mitten in der Ferienzeit starten Klima-Aktivisten die nächste große Protestaktion. Am Donnerstagmorgen (15. August) blockieren sie mehrere deutsche Flughäfen. Betroffen waren die Airports Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln-Bonn – der Flugbetrieb musste zeitweise eingestellt werden. Eine Sprecherin des Airports Berlin sagt laut RTL: „Der Flugverkehr und die Sicherheit am BER waren zu keiner Zeit eingeschränkt. Um 5.10 wurde ein Loch im Flughafenzaun festgestellt. Es befanden sich zwei Personen im Umfeld der Nord- uns Südlandebahn, die sich festgeklebt hatten.“

Lebensgefährliche Tragödie: Sechs Verletzte bei Balkon-Absturz in Hamburg

In Hamburg sind am Mittwochabend sechs Personen vom Balkon eines Mehrfamilienhauses aus etwa neun Metern abgestürzt. Drei Männer wurden schwer verletzt, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. „Alle Personen sind teilweise mit Notarztbegleitung durch Rettungswagen in Hamburger Kliniken gebracht worden“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr laut der Bild-Zeitung. Der Unfall im Hamburger Stadtteil Langenhorn passierte kurz nach 21.30 Uhr. Als die Personen auf dem Balkon standen, kippte dieser plötzlich nach vorne.

Er suchte Schutz unter Baum: Junge (15) von Blitz getötet

Tragischer Vorfall im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg: Zwei Jugendliche standen unter einem Baum – dann schlug plötzlich der Blitz ein. Offenbar suchten sie unter dem Baum Schutz vor einem Gewitter. „Bei einem Blitzeinschlag wurde ein 15-Jähriger tödlich verletzt“, teilte die Polizei Aalen später mit. Der zweite Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.