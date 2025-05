News des Tages am 15.05.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.05.25

Wladimir Putin reist nicht zum Friedens-Gipfel

Für die Ukraine geht es um alles: Am heutigen Donnerstag kommt es zum großen Showdown in der Türkei. Jedoch wird Wladimir Putin nicht an den Gesprächen teilnehmen. Und auch Donald Trump ist nicht dabei, nachdem er erfahren hat, dass der russische Präsident nicht anwesend ist. „Putin wird Trump und den Westen weiter testen. Kann er auf amerikanisches Entgegenkommen setzen? Wie entschlossen ist Friedrich Merz wirklich? Wie einig sind die Europäer?“, sagt Jan C. Behrends, Osteuropa-Experte und Geschichts-Professor an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), in der Bild-Zeitung. „Die Ukraine wird zu Gesprächen bereit sein, aber nicht zur Kapitulation“, sagt Sicherheitsexperte Nico Lange (Münchner Sicherheitskonferenz). Und weiter: „Putin wird seinen Krieg weiterführen und auch nach Donnerstag werden die Fragen an die Europäer stehen, wie wir Putin zum Frieden zurückdrängen und von weiteren Angriffen abschrecken.“

Studentin (22) stirbt eine Woche nach Horrorunfall

Am Dienstag (7. Mai) kracht ein Auto in München in eine Haltestelle. Dabei werden sieben Menschen verletzt, drei davon schwer. Eine davon war eine Studentin – nach einer Woche gibt es die traurige Gewissheit: Die 22-Jährige ist an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben. Kurz nach dem Zusammenstoß erklärte eine Polizeisprecherin laut RTL: „Es sieht nach einem Unfall aus. (…) Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein anderer Hintergrund bekannt.“

Erste Details zur Beerdigung von Nadja Abd el Farrag

Im Alter von 60 Jahren verstarb Nadja Abd el Farrag in einer Hamburger Klinik. Nun sind erste Details zu ihrer Beerdigung bekannt. Demnach soll Naddel im kleinsten Kreis beigesetzt werden. Auch ihre treue Wegbegleiterin, ihre Golden Retriever-Hündin Lilly soll dabei sein. Es soll ein Abschied abseits des Blitzlichtgewitters werden. Entertainer Andreas Ellermann findet deutliche Worte. „Jetzt brauchen die Leute, die Promis da auch nicht auflaufen, um da noch mal eine Instagramstory zu machen“, erklärt der Unternehmer im RTL-Interview.