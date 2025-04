News des Tages am 15.04.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.04.25

SPD-Spitzen auf Werbetour: Die Basis stimmt über den Koalitionsvertrag ab

Jetzt zählt’s in der SPD: Ab heute können die Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit der Union abstimmen. „Ich möchte, dass wir uns nicht wegducken, und ich möchte, dass wir die Zukunft dieses Landes gestalten“, erklärte SPD-Chef Lars Klingbeil. Bis zum 29. April können die 358.322 Parteimitglieder digital darüber abstimmen, ob der Vertrag abgeschlossen werden soll. Einen Tag später soll das Ergebnis verkündet werden. Wenn die Mehrheit der Basis dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen sollte, gibt es mehrere Möglichkeiten: Zum einen könnten die Parteien nachverhandeln. Friedrich Merz kann sich jedoch auch einen neuen Koalitionspartner suchen – jedoch wäre das rechnerisch nur mit der AfD möglich und ein solches Bündnis lehnt die Union ab. Die CDU könnte auch eine Minderheitsregierung führen – das wäre jedoch eine instabile Lage.

Tod auf der Piste – Lego-Manager stirbt im Ski-Urlaub

Am Samstag (12. April) kommt es in der Region Verbier im schweizerischen Kanton Wallis einem verheerenden Unfall. Michael Halbye stürzt schwer auf der Piste – doch für den Lego-Manager kam jede Hilfe zu spät und starb an seinen schweren Verletzungen, wie das Investment-Unternehmen Kirkbi mitteilte. „Unsere Gedanken und Anteilnahme gelten Michaels Familie und seinen Angehörigen, die nun den unerwarteten Verlust eines Mannes verarbeiten müssen, der in allen Facetten seines Lebens einen großen und positiven Eindruck auf sein Umfeld hinterlassen hat. Michael wird uns als stellvertretender Vorsitzender fehlen, vor allem aber als Mensch. Ehre sei seinem Andenken“, heißt es in einem Statement des Unternehmens.

Räumungsverkauf! Deko-Kette Depot schließt jede dritte Filiale

Die insolvente Einzelhandelskette Depot schrumpft deutlich – rund 100 Filialen machen innerhalb weniger Monate dicht. „Das ist die einzige Chance, zu überleben“, sagt Eigentümer Christian Gries. Mit der Schließung der Filialen will das Unternehmen einen Neustart versuchen. Lediglich zwischen 150 und 180 Depot-Filialen sollen bestehen bleiben. Vor einigen Jahren hatten die Kette noch um die 400 Geschäfte in Deutschland. „Wir können unser Geschäft wieder auf Erfolgskurs bringen – indem wir die Kosten gezielt optimieren und Depot neuen Schwung verleihen. Das ist die einzige Chance, zu überleben“, sagt Christian Gries laut der Deutschen Presse-Agentur.