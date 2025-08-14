News des Tages am 14.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.08.25

Donald Trump warnt Wladimir Putin vor „schwerwiegenden Konsequenzen“

US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin mit „sehr schwerwiegenden Konsequenzen“ gedroht, wenn der Kremlchef bei dem Treffen am Freitag nicht einlenken sollte. Er müsse zeigen, dass er Schritte unternimmt, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Wolodymyr Selenskyj will unterdessen nur bei einer Waffenruhe verhandeln. „Der Weg zum Frieden kann nicht ohne die Ukraine festgelegt werden, und Verhandlungen können nur ein Ergebnis bringen, wenn sie während einer Waffenruhe stattfinden“, teilte er mit. Für eine Kampfpause habe Donald Trump die Vorarbeit geleistet, so der britische Premierminister Keir Starmer. „“Wir müssen aktive Diplomatie auf der einen Seite mit militärischer Unterstützung für die Ukraine und Druck auf Russland verbinden“, sagt Keir Starmer laut der Nachrichtenagentur PA.

Schwere Waldbrände: Spanien bittet europäische Partner um Hilfe

Wegen der andauernden Hitzewelle wüten mehrere Waldbrände in Südeuropa. Spanien hat die EU offiziell um Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände gebeten. Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlask erklärte, dass „zwei Canadair-Flugzeuge“ angefordert wurden. Sollten sich die Waldbrände weiter ausbreiten, könnte Spanien auch weitere Hilfe beantragen – dazu zählen beispielsweise zusätzliche Feuerwehrleute. Zuvor mussten aufgrund der Brände rund 6.000 Einwohner aus 26 Gemeinden evakuiert werden. Zwei Menschen sind in den Waldbränden ums Leben gekommen.

Bürgermeister stürzt vor den Augen seiner Frau in den Tod

Gegen 10 Uhr unternahm der Mann mit seiner Frau eine Klettersteigtour auf den Däumling am Nassfeld (Österreich). Dann kam es zu einem schrecklichen Vorfall: Der Mann stürzte vor den Augen seiner Frau mehrere Meter in die Tiefe. Seine Lebensgefährtin rief sofort den Notarzt – dieser konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. „Die Bergung des Verunfallten wurde vom Polizeihubschrauber Libelle sowie der Bergrettung Hermagor mittels Taus durchgeführt“, berichtet ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. Besonders dramatisch: Der Unfall hätte offenbar verhindert werden können. „Nach Erhebungen der Alpinpolizei Hermagor konnte als Unfallursache eine nicht ordnungsgemäße Verwendung des Klettersteigsets in Verbindung mit dem benutzten Kombigurt erhoben werden“, so der Sprecher weiter. Wie mehrere Medien berichten, soll es sich bei dem Mann um den Bürgermeister von Spital am Pyhrn handeln.