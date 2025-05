News des Tages am 14.05.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.05.25

Lars Klingbeil: Nationale Notlage wurde nicht ausgerufen

Im Zusammenhang mit der Zurückweisung von Schutzsuchenden an den deutschen Grenzen hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betont: Eine nationale Notlage wurde nicht ausgerufen. „Der Bundeskanzler hat klar gesagt, dass wir die Kontrollen an den Grenzen erhöhen. Das wird automatisch zu mehr Zurückweisungen führen. Die Humanität unseres Landes wird trotzdem gewahrt“, erklärte der SPD-Politiker. Und weiter sagt er: „Wir verstoßen nicht gegen Europarecht, wir machen keine nationalen Alleingänge und wir rufen die nationale Notlage nicht aus.“

Friedrich Merz verlangt „gewaltige Kraftanstrengung“

Seit einer Woche ist der neue Bundeskanzler im Amt – und er hat viel versprochen. Er will die Wirtschagft wieder in Schwung bringen – und dafür sollen die Deutschen mehr arbeiten. Mit „Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance“ sei das nicht zu schaffen. In seiner ersten Regierungserklärung will Friedrich Merz die Menschen auf eine „gewaltige Kraftanstrengung“ einschwören. „Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“, betonte er und fügte hinzu: „Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können.“

Europas größte McDonald’s-Filiale auf Mallorca eröffnet

Die größte Filiale von McDonald’s in Europa gibt es jetzt auf Mallorca! Die deutschen Urlauber müssen jedoch stark bleiben, denn diese haben in die Filiale keinen Zutritt. Der Grund? Diese befindet sich nämlich am Flughafen. Das Lokal befindet sich in der Ebene P30 im Sicherheitsbereich. Von dort heben aber nur die Touristen mit Nicht-Schengen-Flügen ab. Deutsche Urlauber, welche ihren Rückflug antreten wollen, haben auf der Ebene keinen Zutritt. Die Filiale kommt auf 1000 Quadratmeter und es gibt sogar einen Tischservice für Angestellte.