News des Tages am 14.03.25

Die Nachrichten des Tages am 14.03.25

Wolodymyr Selenskyj glaubt nicht an den Friedenswillen von Wladimir Putin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, nicht ernsthaft an Friedensverhandlungen interessiert zu sein. Nach dem Vorschlag einer Waffenruhe erklärte Wolodymyr Selenskyj in einer Ansprache: „Wir haben alle die sehr vorhersehbaren, sehr manipulativen Worte Putins aus Russland (…) gehört.“ Laut der Ukraine würde sich Wladimir Putin nicht trauen, US-Präsident Donald Trump zu sagen, dass er den Krieg gerne fortsetzen würde. „Und darum verknüpfen sie in Moskau die Idee einer Waffenruhe mit solchen Bedingungen, damit insgesamt nichts herauskommen kann oder so lange wie möglich nichts gelingen kann“, so der ukrainische Präsident. Wladimir Putin hatte auf einer Pressekonferenz die Zustimmung zu einer von den USA vorgeschlagenen Waffenruhe im Ukraine-Krieg an Bedingungen geknüpft.

Auf Kreta verschwunden: Vermisster deutscher Tourist tot aufgefunden

Der auf Kreta vermisste deutsche Tourist Johann W. ist tot aufgefunden worden. Eine Gruppe von Bergsteigern hat die Leiche des 21-Jährigen gefunden, wie griechische Medien berichten. Bereits vor einigen Tagen wurde die Suche nach ihm eingestellt, welche sich aufgrund schlechter Wetterbedingungen in der Region schwierig gestaltete. Die sterblichen Überreste sollen nun zur gerichtsmedizinischen Untersuchung gebracht werden. Am 13. Februar brach Johann W. zu einer Wanderung in der Region der Samaria-Schlucht auf – seitdem galt er als vermisst.

Flugzeug in Denver fängt nach Landung Feuer

Nach der Landung auf dem Denver International Airport hat ein Flugzeug Feuer gefangen. Zuvor gab es offenbar Probleme mit den Triebwerken. Zwölf Menschen haben laut US-Medienberichten leichte Verletzungen davongetragen. Die 172 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder wurden laut American Airlines zunächst zum Terminal gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Bundesluftfahrtbehörde wird den Vorfall untersuchen.