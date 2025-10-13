News des Tages am 13.10.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.10.25

Nach 738 Tagen – ALLE israelischen Hamas-Geiseln sind frei

Die palästinensische Terror-Organisation Hamas hat ihren Teil der Vereinbarung erfüllt: Laut israelischen Medien sind bereits sieben von 20 Geiseln frei! Laut Medienberichten seien die Geiseln in einem „guten Zustand“. Die Freilassung der Geiseln erfolgt in zwei Runden. Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen geben, auch eine medizinische Versorgung findet statt.

Berlin-Neukölln: Feuer-Schock nach Explosion – 46 Personen verletzt!

In einer Wohnsiedlung in Berlin-Neukölln ist es am Montagmorgen zu einem Feuer-Inferno gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus – dabei wurden 46 Personen verletzt. Ermittler des Landeskriminalamtes haben mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Die High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee geriet in den vergangenen Jahren immer wieder rund um Silvester in den Fokus. Dort kam es zu Ausschreitungen.

Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht beendet überraschend ihre Karriere

Tina Rupprecht, Deutschlands erfolgreichste Boxerin, erklärt ihr Karriereende. „Die aktive Box-Karriere ist offiziell beendet, denn ich beginne eine neue Lebensphase“, erklärte die Sportlerin bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München. Die Weltmeisterin erwartet ein Kind und beendet deshalb ihre Profikarriere. Ein Comeback hat sie ausgeschlossen.