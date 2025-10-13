Connect with us

    News des Tages am 13.10.25

    Die Nachrichten des Tages am 13.10.25

    Nach 738 Tagen – ALLE israelischen Hamas-Geiseln sind frei

    Die palästinensische Terror-Organisation Hamas hat ihren Teil der Vereinbarung erfüllt: Laut israelischen Medien sind bereits sieben von 20 Geiseln frei! Laut Medienberichten seien die Geiseln in einem „guten Zustand“. Die Freilassung der Geiseln erfolgt in zwei Runden. Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen geben, auch eine medizinische Versorgung findet statt.

    News des Tages am 16.04.25

    Berlin-Neukölln: Feuer-Schock nach Explosion – 46 Personen verletzt!

    In einer Wohnsiedlung in Berlin-Neukölln ist es am Montagmorgen zu einem Feuer-Inferno gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus – dabei wurden 46 Personen verletzt. Ermittler des Landeskriminalamtes haben mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Die High-Deck-Siedlung am Ende der Sonnenallee geriet in den vergangenen Jahren immer wieder rund um Silvester in den Fokus. Dort kam es zu Ausschreitungen.

    Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht beendet überraschend ihre Karriere

    Tina Rupprecht, Deutschlands erfolgreichste Boxerin, erklärt ihr Karriereende. „Die aktive Box-Karriere ist offiziell beendet, denn ich beginne eine neue Lebensphase“, erklärte die Sportlerin bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München. Die Weltmeisterin erwartet ein Kind und beendet deshalb ihre Profikarriere. Ein Comeback hat sie ausgeschlossen.

