News des Tages am 13.06.24

Die Nachrichten des Tages am 13.06.24

Le Pen will mit der AfD nichts zu tun haben

Erst Anfang der Woche hat die AfD im Europäischen Parlament ihren Skandal-Spitzenkandidaten Maximilian Krah (47) aus ihrer Delegation ausgeschlossen. So hatte man die Hoffnung, dass die französische Rechte Marine Le Pen die AfD wieder in die „Identität und Demokratie“-Fraktion lasse. Doch daraus wird nichts! Die rechte Fraktion im EU-Parlament will die AfD nicht wieder aufnehmen – ein herber Rückschlag für die Partei. Ausgeschlossen wurde die AfD kurz vor der Europawahl nach Äußerungen Krahs zur nationalsozialistischen SS. „Ich lehne diese Idee der Remigration strikt ab. Wir stehen da in einem krassen Gegensatz zur AfD“, sagte Le Pen damals. „Und wir werden darüber diskutieren müssen, ob unsere Meinungsverschiedenheiten dazu führen, dass wir nicht mehr in einer Fraktion zusammenarbeiten können“, so die Politikerin weiter.

Nach Tod von Valeriia: Döbeln ist in tiefer Trauer

Vor zwei Jahren kommt die kleine Valeriia mit ihrer Mutter und dem Großvater aus der Ukraine nach Döbeln. Doch nun ist die 9-Jährige verstorben. Die Ermittler sind sich sicher: Das Mädchen wurde getötet. „Ich bin selber Vater von drei Kindern und das berührt mich natürlich selber auch sehr“, sagt Bürgermeister Sven Liebhauser im Interview mit RTL. Er fügt weiter hinzu: „Wir sind alle tief betroffen, schockiert über den Tod von Valeriia.“ Döbeln hat das Stadtfest abgesagt – stattdessen soll es ein Gedenkgottesdienst geben. „Die Döbelner sind jetzt nicht in Feierlaune“, so der Bürgermeister.

EM 2024: Fanmeile in Berlin mit Konzert eröffnet

Die Fußball-EM steht in den Startlöchern! Zwei Tage vor dem ersten Spiel wurde die größte Fanmeile in Deutschland eröffnet: Der Berliner Rapper Luciano, Popsänger Alvaro Soler sowie die Sängerinnen Elif und Leony stimmten auf die Heim-EM am Brandenburger Tor in der Hauptstadt ein. Laut dem Veranstalter waren um die 30.000 Menschen vor Ort. Am Brandenburger Tor werden ab Freitag alle Deutschlandspiele sowie die Partien, welche im Olympiastation ausgetragen werden, gezeigt. Auf der Fanzone am Bundestag gibt es alle 51 Spiele der Fußball-EM.