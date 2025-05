News des Tages am 13.05.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.05.25

Nadja „Naddel“ Abd el Farrag stirbt im Alter von 60 Jahren

Naddel ist tot: Nadja Abd el Farrag stirbt mit nur 60 Jahren. Todesursache ist offenbar Organversagen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Erstmals trat Naddel Ende der 1980er in das Rampenlicht, als sie an der Seite von Dieter Bohlen auftauchte. Das war ihr Durchbruch: Sie moderierte das Erotikmagazin „Peep“, nahm dann später bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie „Big Brother“ teil. In den vergangenen Jahren sorgte der TV-Star dann eher für negative Schlagzeilen: Alkoholprobleme, eine diagnostizierte Leberzirrhose und ihre ADHS-Erkrankung. „Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche… Aber anscheinend war selbst das noch zu viel“, schrieb sie offen in ihrer Autobiografie „Achterbahn“. Zudem hatte Naddel finanzielle Probleme und war auch in der RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“ zu sehen.

Innenministerium verbietet „Königreich Deutschland“

Das „Königreich Deutschland“ ist eine der bundesweit bekanntesten „Reichsbürger“-Vereinigungen. Der Anführer der Gruppe wurde festgenommen. Durchsucht wurden in den Morgenstunden unter anderem mehrere Objekte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Brandenburg und Baden-Württemberg. Im Jahre 2012 nahm alles seinen Anfang: Peter Fitzek, ein ehemaliger Koch und Karatelehrer, krönte sich in Lutherstadt-Wittenberg zum König von Deutschland. Seit Jahren beschäftigt sich mit ihm die Justiz. Als „Reichsbürger“ werden Menschen bezeichnet, die ihr Haus oder Grundstück zu einem eigenen Staat erklären.

Tierpflegerin von Tiger attackiert: PETA hat den Park vor Monaten angezeigt!

Nach der Attacke des Tigers „Dicker” im Delbrücker Tierpark Nadermann schaltet sich jetzt auch die Tierschutzorganisation PETA ein. „Zu solchen Vorfällen kommt es in deutschen Parks immer wieder“, erklärt Peter Höffken im RTL-Interview. Die Tiere seien verhaltensgestört und lebten in viel zu kleinen Gehegen. Im Dezember 2024 stellen sie sogar Strafanzeige gegen den Park. PETA bleibt der Meinung, dass der Park dicht gemacht werden müsste.